Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir? Emzirme ödeneği başvurusunun ayrıntıları

Emzirme ödeneği, sigortalı çalışanlara doğum sürecinde sağlanan yardımlardan biridir. Peki, emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir? Emzirme ödeneği başvurusunun ayrıntıları

Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir? Emzirme ödeneği başvurusunun ayrıntıları - 1

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.

EKONOMİ HABERLERİ

Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir? Emzirme ödeneği başvurusunun ayrıntıları - 2

EMZİRME ÖDENEĞİ ŞARTLARI 

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

-Doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır.

Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir? Emzirme ödeneği başvurusunun ayrıntıları - 3

-Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

-Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında yaşaması şartıyla (canlı doğum) doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenerek Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden verilir.

Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir? Emzirme ödeneği başvurusunun ayrıntıları - 4

EMZİRME ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

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