Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri, mülk sahipleri ve vatandaşlar tarafından yakından merakla bekleniyordu. TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayı kira artış oranının da belli olacağı nisan ayı enflasyon verileriyle, sözleşmesi biten işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç?

Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 1

Nisan ayı enflasyon verileri belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonu öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli olmuştu. Sebze, meyve fiyatları gibi günlük hayatımızda sık sık aldığımız ürünleri de etkileyen enflasyonun, nisan ayında ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verileri belli oldu.

Buna göre; Enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 69,80'e yükseldi.

Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 4

MART AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon 68,50 olarak açıklandı.

Enflasyonun mart ayında aylık bazda yüzde 3,5 artması bekleniyordu. Manşet enflasyonun ise yüzde 69,1 olarak açıklanması öngörülüyordu.

Böylece enflasyon üç aylık periyotta yüzde 15,06'ya ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 5

4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece mart ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 15,05 olarak belirlenmişti.

Bugün açıklanacak olan nisan ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş olacak.

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