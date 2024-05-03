Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri, mülk sahipleri ve vatandaşlar tarafından yakından merakla bekleniyordu. TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayı kira artış oranının da belli olacağı nisan ayı enflasyon verileriyle, sözleşmesi biten işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç?
Nisan ayı enflasyon verileri belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonu öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli olmuştu. Sebze, meyve fiyatları gibi günlük hayatımızda sık sık aldığımız ürünleri de etkileyen enflasyonun, nisan ayında ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?