En değerli markalar belli oldu

2020 BrandZ Top 100 Global Markalar Listesi güncellendi. Buna göre, ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, yıllık bazda yüzde 32’lik artışla 416 milyar dolar marka değerine ulaşarak, dünyanın en değerli markası olmayı sürdürdü. Listenin ikinci sırasında ise bir başka teknoloji devi Apple yer aldı. Sosyal medyada çok tartışmanın odak noktasını oluşturan TikTok da, BrandZ Top 100 Global Markalar listesinde 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi.

ntv.com.tr 30.06.2020 - 17:01

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WPP ve Kantar tarafından bu yıl 15’incisi hazırlanan 2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesi paylaşıldı. Bloomberg piyasa verileriyle birlikte dünya genelinde 3,8 milyon kişiden elde edilen tüketici içgörülerinin titizlikle analiz edildiği çalışmada 51 pazardan 17 bin 500’ü aşkın marka mercek altına alındı.
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LİSTEYE İLK KEZ GİRDİ

2016 yılında yayınlanan TikTok, bu yıl ilk defa BrandZ Top 100 Global Markalar listesine girdi ve Uber, Adidas, Pepsi gibi markaları geride bırakarak 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi. Listenin ilk 10 sırasında yer alan şirketler şöyle...
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10- Mastercard

Marka değeri: 108,1 milyar dolar
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9-  McDonald's

Marka değeri: 129,3 milyar dolar
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8- Facebook

Marka değeri: 147,1 milyar dolar
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7- Tencent

Marka değeri: 150,9 milyar dolar
En değerli markalar belli oldu - 7

6- Alibaba

Marka değeri: 152,5 milyar dolar
En değerli markalar belli oldu - 8

5- Visa

Marka değeri: 186,8 milyar dolar
En değerli markalar belli oldu - 9

4- Google

Marka değeri: 323,6 milyar dolar
En değerli markalar belli oldu - 10

3- Microsoft

Marka değeri: 326,5 milyar dolar
En değerli markalar belli oldu - 11

2- Apple

Marka değeri: 352,2 milyar dolar
En değerli markalar belli oldu - 12

1- Amazon

Marka değeri: 415,8 milyar dolar

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