En değerli markalar belli oldu
2020 BrandZ Top 100 Global Markalar Listesi güncellendi. Buna göre, ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, yıllık bazda yüzde 32’lik artışla 416 milyar dolar marka değerine ulaşarak, dünyanın en değerli markası olmayı sürdürdü. Listenin ikinci sırasında ise bir başka teknoloji devi Apple yer aldı. Sosyal medyada çok tartışmanın odak noktasını oluşturan TikTok da, BrandZ Top 100 Global Markalar listesinde 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi.
ntv.com.tr
30.06.2020 - 17:01
WPP ve Kantar tarafından bu yıl 15’incisi hazırlanan 2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesi paylaşıldı. Bloomberg piyasa verileriyle birlikte dünya genelinde 3,8 milyon kişiden elde edilen tüketici içgörülerinin titizlikle analiz edildiği çalışmada 51 pazardan 17 bin 500’ü aşkın marka mercek altına alındı.
LİSTEYE İLK KEZ GİRDİ
2016 yılında yayınlanan TikTok, bu yıl ilk defa BrandZ Top 100 Global Markalar listesine girdi ve Uber, Adidas, Pepsi gibi markaları geride bırakarak 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi. Listenin ilk 10 sırasında yer alan şirketler şöyle...
10- Mastercard
Marka değeri: 108,1 milyar dolar
9-
McDonald's
Marka değeri: 129,3 milyar dolar
8- Facebook
Marka değeri: 147,1 milyar dolar
7- Tencent
Marka değeri: 150,9 milyar dolar
6- Alibaba
Marka değeri: 152,5 milyar dolar
5- Visa
Marka değeri: 186,8 milyar dolar
4- Google
Marka değeri: 323,6 milyar dolar
3- Microsoft
Marka değeri: 326,5 milyar dolar
2- Apple
Marka değeri: 352,2 milyar dolar
1- Amazon
Marka değeri: 415,8 milyar dolar