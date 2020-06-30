En değerli markalar belli oldu

WPP ve Kantar tarafından bu yıl 15’incisi hazırlanan 2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesi paylaşıldı. Bloomberg piyasa verileriyle birlikte dünya genelinde 3,8 milyon kişiden elde edilen tüketici içgörülerinin titizlikle analiz edildiği çalışmada 51 pazardan 17 bin 500’ü aşkın marka mercek altına alındı.

LİSTEYE İLK KEZ GİRDİ 2016 yılında yayınlanan TikTok, bu yıl ilk defa BrandZ Top 100 Global Markalar listesine girdi ve Uber, Adidas, Pepsi gibi markaları geride bırakarak 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi. Listenin ilk 10 sırasında yer alan şirketler şöyle...