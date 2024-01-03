En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları)

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Zam sonrası memur maaşlarını tek tek hesapladık.. İşte zamlı maaşlar...



Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.



Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Temmuz 2024'te yeniden belirlenecek.