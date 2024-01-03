En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları)

Milyonlarca memurun merakla beklediği 2024 ocak ayı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak. Peki, zam sonrası en düşük memur maaşı kaç lira olacak? İşte memurların kalem kalem zamlı maaşları...

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 1

MEMURLARIN ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

EKONOMİ HABERLERİ

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 2

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Zam sonrası memur maaşlarını tek tek hesapladık.. İşte zamlı maaşlar...

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Temmuz 2024'te yeniden belirlenecek.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 3

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Bekar: 30 bin 372 TL

Sendikalı evli: 32 bin 639 TL

Sendikalı bekar: 30 bin 910 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 4

MEMUR

Bekar: 35 bin 481 TL

Sendikalı evli: 37 bin 748 TL

Sendikalı bekar: 33 bin 751 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 5

ÖĞRETMEN

Bekar: 37 bin 272 TL

Sendikalı evli: 39 bin 539 TL

Sendikalı bekar: 37 bin 810 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 6

BAŞÖĞRETMEN

Bekar: 45 bin 836 TL

Sendikalı evli: 48 bin 103 TL

Sendikalı bekar: 46 bin 374 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 7

POLİS MEMURU

Önceki maaş: 29 bin 525 TL

Zamlı maaş: 44 bin 47 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 8

UZMAN DOKTOR

Uzman doktor: Önceki maaş 37 bin 162 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 55 bin 464 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 9

HEMŞİRE

Bekar: 38 bin 124 TL

Sendikalı evli: 40 bin 392 TL

Sendikalı bekar: 38 bin 662 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 10

AVUKAT

Avukat: Önceki maaş 31 bin 562 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 47 bin 87 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 11

MÜHENDİS

Bekar: 48 bin 322 TL

Sendikalı evli: 50 bin 589 TL

Sendikalı bekar: 48 bin 860 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 12

TEKNİSYEN

Bekar: 35 bin 606 TL

Sendikalı evli: 37 bin 874 TL

Sendikalı bekar: 36 bin 144 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 13

BAŞKOMİSER

Başkomiser: Önceki maaş 32 bin 626 TL (Derece 3/1)

Zamlı maaş: 48 bin 675 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 14

VAİZ

Vaiz: Önceki maaş 27 bin 620 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 41 bin 204 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 15

PROFESÖR

Bekar: 72 bin 427 TL

Sendikalı evli: 74 bin 694 TL

Sendikalı bekar: 72 bin 965 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 16

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Bekar: 47 bin 989 TL

Sendikalı evli: 50 bin 256 TL

Sendikalı bekar: 48 bin 527 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 17

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür: Önceki maaş 53 bin 628  TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 80 bin 40 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları) - 18

ŞUBE MÜDÜRÜ

Bekar: 42 bin 265 TL

Sendikalı evli: 44 bin 532 TL

Sendikalı bekar: 42 bin 803 TL

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