En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası memurların güncel maaş tablosu belli oldu (2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları)
Milyonlarca memurun merakla beklediği 2024 ocak ayı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak. Peki, zam sonrası en düşük memur maaşı kaç lira olacak? İşte memurların kalem kalem zamlı maaşları...
MEMURLARIN ZAM ORANI NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.
Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.
Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.