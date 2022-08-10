En fazla açık iş ilanı olan meslekler

İŞKUR, en fazla açık iş ilanı olan meslekleri açıkladı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayi sektöründe yer aldı. İşte en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...

Haberler 10.08.2022 - 11:07

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 1

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre; Türkiye'de açık iş sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşüşle 154 bin 619 oldu.

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise açık iş sayısı yüzde 41,3 artışla 1 milyon 329 bin 398 olarak belirlendi.

Açık işlerin 98,5’i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (547.088 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı.

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 2

İşte İŞKUR verilerine göre en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 3

10.

Meslek: Şoför-Yük Taşıma
Açık iş sayısı: 1.013

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 4

9.

Meslek: Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Açık iş sayısı: 1.196

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 5

8.

Meslek: Garson (Servis Elemanı)
Açık iş sayısı: 1.253

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 6

7.

Meslek: Konfeksiyon İşçisi
Açık iş sayısı: 1.393

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 7

6.

Meslek: Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
Açık iş sayısı: 1.404

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 8

5.

Meslek: Ön Muhasebeci
Açık iş sayısı: 1.463

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 9

4.

Meslek: Satış Danışmanı / Uzmanı
Açık iş sayısı: 1.985

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 10

3.

Meslek: Makineci (Dikiş)
Açık iş sayısı: 2.028

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 11

2.

Meslek: Temizlik Görevlisi
Açık iş sayısı: 3.476

En fazla açık iş ilanı olan meslekler - 12

1.

Meslek: Beden İşçisi (Genel)
Açık iş sayısı: 18.392

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