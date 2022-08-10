En fazla açık iş ilanı olan meslekler

Haberler 10.08.2022 - 11:07
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre; Türkiye'de açık iş sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşüşle 154 bin 619 oldu.
2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise açık iş sayısı yüzde 41,3 artışla 1 milyon 329 bin 398 olarak belirlendi.
Açık işlerin 98,5’i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (547.088 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı.
İşte İŞKUR verilerine göre en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...
Meslek: Şoför-Yük Taşıma
Açık iş sayısı: 1.013
Meslek: Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Açık iş sayısı: 1.196
Meslek: Garson (Servis Elemanı)
Açık iş sayısı: 1.253
Meslek: Konfeksiyon İşçisi
Açık iş sayısı: 1.393
Meslek: Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
Açık iş sayısı: 1.404
Meslek: Ön Muhasebeci
Açık iş sayısı: 1.463
Meslek: Satış Danışmanı / Uzmanı
Açık iş sayısı: 1.985
Meslek: Makineci (Dikiş)
Açık iş sayısı: 2.028
Meslek: Temizlik Görevlisi
Açık iş sayısı: 3.476
Meslek: Beden İşçisi (Genel)
Açık iş sayısı: 18.392