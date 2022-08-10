En fazla açık iş ilanı olan meslekler

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre; Türkiye'de açık iş sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşüşle 154 bin 619 oldu.

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise açık iş sayısı yüzde 41,3 artışla 1 milyon 329 bin 398 olarak belirlendi.

Açık işlerin 98,5’i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (547.088 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı.