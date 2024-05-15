ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı)

Nisan ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinde yılın dördüncü TÜFE verileri açıklandı. Piyasaya yön sinyali verecek olan ABD enflasyonu öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli olmuştu. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?

ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı) - 1

2024 nisan ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Dünya piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, gözlerini ABD'den gelecek olan TÜFE kararına çevirmişti. ABD'de ekonominin iyileşme yönünde olup olmadığı, nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanmaya başladı. Peki, ABD enflasyon verileri ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı) - 2

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belli oldu.

ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış gösterdi.

ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı) - 3

MART AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı) - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de açıklanan son verilerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede 10 Mayıs'ta açıklanan verilere göre, tüketici güveni, enflasyon beklentilerindeki keskin yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta 67,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3'1e çıktı.

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