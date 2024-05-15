ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı)
Nisan ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinde yılın dördüncü TÜFE verileri açıklandı. Piyasaya yön sinyali verecek olan ABD enflasyonu öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli olmuştu. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?
2024 nisan ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Dünya piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, gözlerini ABD'den gelecek olan TÜFE kararına çevirmişti. ABD'de ekonominin iyileşme yönünde olup olmadığı, nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanmaya başladı. Peki, ABD enflasyon verileri ne oldu?