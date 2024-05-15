ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı)

2024 nisan ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Dünya piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, gözlerini ABD'den gelecek olan TÜFE kararına çevirmişti. ABD'de ekonominin iyileşme yönünde olup olmadığı, nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanmaya başladı. Peki, ABD enflasyon verileri ne oldu?