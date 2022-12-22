Engelli ve 65 aylığı ne kadar oldu? 2023 asgari ücret zammı ile engelli ve 65 yaş aylığı arttı

ENGELLİ AYLIĞU BAŞVURU ŞARTLARI

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.

* Sosyal güvencesi olmaması,

* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,

* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi