Erik kilosu 250 liradan satışta

İlk erik hasadı, Ayaş Mahallesi'ndeki Cengiz Yıldız'a ait 8 dönümlük serada başladı. Hasadı yapılan erikler 100 gramlık paketlere konularak başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyük şehirlerdeki satış noktalarına gönderildi.

"10 yıldır örtü altı erik yetiştiriciliği yapmaktayım. Bu yıl hava şartlarının uygun gitmemesi nedeni ile gecikmeli de olsa ilk erik hasadını yapmaktan dolayı çok mutluyum. İlk hasadımızı kilogramı 250 liradan verdim. İnşallah bundan sonraki yıllarda da ilk erik hasadını buradan yapacağız."