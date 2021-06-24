Ertuğrul Gazi FSRU hizmete giriyor

Anadolu Ajansı 24.06.2021 - 15:29 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 15:31
Ertuğrul Gazi gemisi, günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye'de sisteme verilebilen günlük doğalgaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini karşılayabilecek. Nisanda Hatay'a ulaşan geminin toplam doğalgaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor.
Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi günlük 40 milyon metreküp, Silivri Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi ise günlük 25 milyon metreküp doğalgazı sisteme verebiliyor.
Öte yandan, Türkiye Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ile günlük 17,3 milyon metreküp, TürkAkım ile 46,9 milyon metreküp ve Mavi Akım ile 47,3 milyon metreküp gazı sisteme verebiliyor. İran gazının günlük kapasitesi ise 28,5 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
Böylece, boru hatları, LNG, yeraltı depoları ve FSRU tesisleriyle Türkiye doğalgaz şebekesine mevcut durumda günlük 338 milyon metreküp doğalgaz girişi sağlayabiliyor.