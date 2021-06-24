Ertuğrul Gazi FSRU hizmete giriyor

Ertuğrul Gazi, BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) tesisi olacak. Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan gemi, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansı 24.06.2021 - 15:29 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 15:31

Ertuğrul Gazi FSRU hizmete giriyor - 1
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Hatay Dörtyol Terminali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın faaliyete başlayacak Ertuğrul Gazi, BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak.
Ertuğrul Gazi FSRU hizmete giriyor - 2

Ertuğrul Gazi gemisi, günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye'de sisteme verilebilen günlük doğalgaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini karşılayabilecek. Nisanda Hatay'a ulaşan geminin toplam doğalgaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor.

Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Ertuğrul Gazi FSRU hizmete giriyor - 3
BOTAŞ'ın günlük 37 milyon metreküp kapasiteli Marmara LNG Terminali'nin yanı sıra, yine İzmir Aliağa'da yer alan Egegaz LNG Terminali de sisteme günlük 40 milyon metreküp doğalgaz verebiliyor. Böylece, Türkiye’deki LNG ve FSRU tesisleriyle sisteme verilebilen günlük doğalgaz kapasitesi 133 milyon metreküpü buluyor.
Ertuğrul Gazi FSRU hizmete giriyor - 4

YENİ TESİS İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi günlük 40 milyon metreküp, Silivri Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi ise günlük 25 milyon metreküp doğalgazı sisteme verebiliyor.

Öte yandan, Türkiye Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ile günlük 17,3 milyon metreküp, TürkAkım ile 46,9 milyon metreküp ve Mavi Akım ile 47,3 milyon metreküp gazı sisteme verebiliyor. İran gazının günlük kapasitesi ise 28,5 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Ertuğrul Gazi FSRU hizmete giriyor - 5

Böylece, boru hatları, LNG, yeraltı depoları ve FSRU tesisleriyle Türkiye doğalgaz şebekesine mevcut durumda günlük 338 milyon metreküp doğalgaz girişi sağlayabiliyor.

Ertuğrul Gazi FSRU hizmete giriyor - 6
BOTAŞ tarafından inşası süren Saros FSRU tesisiyle günlük 28 milyon metreküp kapasitenin oluşturulması hedeflenirken, Tuz Gölü’nde günlük gaz depolama kapasitesinin 80 milyon metreküpe ve Silivri Depolama tesisinde günlük 75 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor.
Ertuğrul Gazi FSRU hizmete giriyor - 7
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi'nin tek başına Hatay ve Osmaniye'nin konutlarının 1 yıllık ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etmişti.

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