EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama)

EYT başvuru sonuçları için tarihler sorgulanmaya devam ediyor. EYT'li olmaya hak kazanan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi, SGK ve e-Devlet üzerinden başvurularını yapmaya devam ediyor. Başvurularını yapan vatandaşlar ise, 'EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.
Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 15 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.
EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.
EYT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
İşte adım adım EYT başvurusu;
1. ADIM
e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.
Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.
2. ADIM
SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.
Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
3. ADIM
‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.
EYT BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN