EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama)

EYT başvuru sonuçları için tarihler sorgulanmaya devam ediyor. EYT'li olmaya hak kazanan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi, SGK ve e-Devlet üzerinden başvurularını yapmaya devam ediyor. Başvurularını yapan vatandaşlar ise, 'EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?