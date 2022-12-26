EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinde son durum

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı bir televizyona programında yaş şartı sorularına da yanıt verdi. Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş aralığının ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıkladı.
"EYT'de yaş aralığı olabilir mi?" sorusunu Bilgin, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi." diye yanıtladı.
Bilgin, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra son kararın verileceğinin altını çizdi ve "Takvim belli mi?" sorusunu, "Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız. Yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur." şeklinde cevapladı.