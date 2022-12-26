EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinde son durum

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.