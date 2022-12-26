EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinde son durum

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. En çok merak edilen konuların başında ise EYT şartları ve yaş sınırı var. İlk etapta 1,5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolunu açması beklenen düzenlemenin detayları bugün Kabine Toplantısı’nda ele alınacak. Düzenlemenin netleşmesi ardından" EYT'de yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak?" soruları yanıt bulacak.

EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinde son durum - 1

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinde son durum - 2

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı bir televizyona programında yaş şartı sorularına da yanıt verdi. Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş aralığının ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinde son durum - 3

"EYT'de yaş aralığı olabilir mi?" sorusunu Bilgin, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi." diye yanıtladı.

EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinde son durum - 4

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'E GİTMİŞ OLUR"

Bilgin, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra son kararın verileceğinin altını çizdi ve "Takvim belli mi?" sorusunu, "Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız. Yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur." şeklinde cevapladı.

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