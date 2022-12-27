"EYT seçim sonrasına kaldı" iddialarına açıklama geldi! EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? Düzenlemede son durum

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. En çok merak edilen konuların başında ise EYT şartları ve yaş sınırı var. İlk etapta 1,5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolunu açması beklenen düzenlemeyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den açıklama geldi. Bilgin, "EYT seçim sonrasına kaldı" söylentileriyle ilgili konuştu. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinde son durum

"EYT seçim sonrasına kaldı" iddialarına açıklama geldi! EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? Düzenlemede son durum - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını bildirdi. Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi.

Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak." yanıtını verdi.

"EYT seçim sonrasına kaldı" iddialarına açıklama geldi! EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? Düzenlemede son durum - 2

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı bir televizyona programında yaş şartı sorularına da yanıt vermişti. Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş aralığının ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

"EYT seçim sonrasına kaldı" iddialarına açıklama geldi! EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? Düzenlemede son durum - 3

"EYT'de yaş aralığı olabilir mi?" sorusunu Bilgin, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi." diye yanıtladı.

"EYT seçim sonrasına kaldı" iddialarına açıklama geldi! EYT yasası ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? Kimleri kapsayacak? Düzenlemede son durum - 4

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'E GİTMİŞ OLUR"

Bilgin, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra son kararın verileceğinin altını çizdi ve "Takvim belli mi?" sorusunu, "Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız. Yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur." şeklinde cevapladı.

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