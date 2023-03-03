EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet adım adım EYT başvuru ekranı)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik başvuruları için sorgulamalar sürüyor. EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Emekli olmak için bekleyen yüz binlerce EYT'li başvuruların nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. E-Devlet tarafından hizmete sunulan sayfa üzerinden EYT başvurusu yapılabilecek. Peki, EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Devlet EYT başvuru ekranı.

EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet adım adım EYT başvuru ekranı) - 1

EYT başvurularının nasıl ve nereden yapılacağına yönelik sorgulamalar sürüyor. EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, vatandaşlar ister SGK binalarına giderek isterlerse de e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. İşte adım adım EYT başvurusu.

EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet adım adım EYT başvuru ekranı) - 2

2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EMEKLİLİK HAKKI KAZANDI

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, SGK ve e-devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet adım adım EYT başvuru ekranı) - 3

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesi ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

İşte adım adım EYT başvurusu;

EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet adım adım EYT başvuru ekranı) - 4

1. ADIM

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.

EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet adım adım EYT başvuru ekranı) - 5

2. ADIM

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet adım adım EYT başvuru ekranı) - 6

3. ADIM

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

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