EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Adım adım EYT başvurusu (2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları için geri sayım başladı. Milyonlarca EYT'li tarafından yakından takip eden kanun teklifi, plan ve bütçe komisyonuna sunuldu. Vatandaşlar şimdi EYT'nin ne zaman yasalaşacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Adım adım EYT başvurusu (2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 1

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

EYT başvuruları, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Buna göre; EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak.

EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Adım adım EYT başvurusu (2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 2

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir." açıklamasını yaptı.

EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Adım adım EYT başvurusu (2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 3

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

İşte adım adım EYT başvurusu;

EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Adım adım EYT başvurusu (2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 4

1. ADIM

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.

EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Adım adım EYT başvurusu (2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 5

2. ADIM

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Adım adım EYT başvurusu (2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 6

3. ADIM

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

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