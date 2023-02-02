EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Adım adım EYT başvurusu (2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı)

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

EYT başvuruları, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.



EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.



Buna göre; EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak.