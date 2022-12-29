EYT hangi tarihi (kimleri) kapsıyor, yaş şartı var mı? EYT'den kimler faydalanabilecek? İşte düzenlemenin ayrıntıları

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin nasıl olacağını açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından birçok soru gündeme geldi. İşte EYT'de en çok merak edilenlerin yanıtları...
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.
Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.
8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.
Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.