EYT hangi tarihi (kimleri) kapsıyor, yaş şartı var mı? EYT'den kimler faydalanabilecek? İşte düzenlemenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenlemeyi açıkladı. EYT düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacak.EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, EYT hangi tarihi kapsıyor, yaş şartı var mı? EYT'den kimler faydalanabilecek? İşte düzenlemenin ayrıntıları.

EYT hangi tarihi (kimleri) kapsıyor, yaş şartı var mı? EYT'den kimler faydalanabilecek? İşte düzenlemenin ayrıntıları - 1

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin nasıl olacağını açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından birçok soru gündeme geldi. İşte EYT'de en çok merak edilenlerin yanıtları...

EYT hangi tarihi (kimleri) kapsıyor, yaş şartı var mı? EYT'den kimler faydalanabilecek? İşte düzenlemenin ayrıntıları - 2

EYT HANGİ TARİHİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT hangi tarihi (kimleri) kapsıyor, yaş şartı var mı? EYT'den kimler faydalanabilecek? İşte düzenlemenin ayrıntıları - 3

EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI?

Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

EYT hangi tarihi (kimleri) kapsıyor, yaş şartı var mı? EYT'den kimler faydalanabilecek? İşte düzenlemenin ayrıntıları - 4

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

EYT hangi tarihi (kimleri) kapsıyor, yaş şartı var mı? EYT'den kimler faydalanabilecek? İşte düzenlemenin ayrıntıları - 5

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER