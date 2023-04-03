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EYT maaşları ne zaman yatacak? Gözler ilk maaşların yatacağı tarihte (2023 emekli maaşı ödeme günleri)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için başvuruların sona ermesinin ardından, ilk maaşların hangi tarihlerde hesaplara yatacağı merak ediliyor. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, mart ayında SGK'ya emeklilik hakkı için dilekçe veren binlerce kişi, maaşların ödeneceği tarihi sorguluyor. Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak?

EYT maaşları ne zaman yatacak? Gözler ilk maaşların yatacağı tarihte (2023 emekli maaşı ödeme günleri) - 1

Emekli maaşlarının ne zaman yatacağına yönelik tarih soruşturmaları sürüyor. SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan binlerce EYT'li, maaş alacakları günleri merak ediliyor. 4A ve 4B emeklileri için tahsis numarasına göre emekli maaşı günleri sorgulanabiliyor. Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

EYT maaşları ne zaman yatacak? Gözler ilk maaşların yatacağı tarihte (2023 emekli maaşı ödeme günleri) - 2

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın nisan ayından geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında tahsis numaralarına göre emekli maaşı ödeme günlerinde ilk maaşlarını almaya başlayacak.

EYT maaşları ne zaman yatacak? Gözler ilk maaşların yatacağı tarihte (2023 emekli maaşı ödeme günleri) - 3

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ GÜNÜ ÖĞRENİLECEK

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı.

Başvurularını tamamlayan adaylar, SGK tarafından verilecek tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebilecek.

İşte 4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri;

EYT maaşları ne zaman yatacak? Gözler ilk maaşların yatacağı tarihte (2023 emekli maaşı ödeme günleri) - 4

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EYT maaşları ne zaman yatacak? Gözler ilk maaşların yatacağı tarihte (2023 emekli maaşı ödeme günleri) - 5

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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