EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin'den maaş açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvurularının yapılmaya başlamasıyla birlikte, emekli aylıklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. EYT'de ilk maaşlarını almayı bekleyen binlerce kişi, Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamaları yakından takip ediyor. Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili yaptığı maaş açıklamasında, "Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." demişti. İşte ayrıntılar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunmaya başlaması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.
Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.
Buna göre; mart ayında dilekçe verip başvuruda bulunan EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili maaş açıklamasında, “Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." ifadelerinde bulundu.
Yasayla ilgili öne çıkan başlıklar
- 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.
- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.
- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.
- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.
- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.
- Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.
- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.