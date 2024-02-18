Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı
Evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere verilecek evlilik kredisine başvurular 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle başladı. Uygulamayla birlikte başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanacak. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler?
"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimizden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.