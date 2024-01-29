FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin gözü yılın ilk faiz kararında (2024 FED ocak ayı PPK faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararıyla birlikte, 2024 yılının ilk faiz oranı belirlenecek. FED'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı, yatırımcılar için önem ertmeye devam ediyor. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. FED tarafından açıklanacak olan yılın ilk politika faizi öncesinde, yatırımcılar güvenli limanlarına çekilip riskleri düşürmeye başladı. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?