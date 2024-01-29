FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin gözü yılın ilk faiz kararında (2024 FED ocak ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararıyla birlikte, 2024 yılının ilk faiz oranı belirlenecek. FED'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı, yatırımcılar için önem ertmeye devam ediyor. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin gözü yılın ilk faiz kararında (2024 FED ocak ayı PPK faiz kararı) - 1

Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. FED tarafından açıklanacak olan yılın ilk politika faizi öncesinde, yatırımcılar güvenli limanlarına çekilip riskleri düşürmeye başladı. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin gözü yılın ilk faiz kararında (2024 FED ocak ayı PPK faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin gözü yılın ilk faiz kararında (2024 FED ocak ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir seyirle başladı.

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politikaların yavaş yavaş da olsa yerini güvercin adımlara bırakacağına yönelik beklentiler fiyatlanmayı sürdürürken, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler ise devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, mayıs toplantısında Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, mart ayına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını ancak enflasyonist baskıların yavaşladığının dikkati çektiğini belirten analistler, bu durumun ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimalini artırdığını bildirdi.

Analistler, Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında yön arayışına neden olduğunu ancak, güçlü ekonomik aktivitenin şirketlerin karlılığını olumlu etkilemeyi sürdüreceği beklentisiyle pay piyasalarında rekor kapanışların gelmeye devam ettiğini kaydetti.

FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin gözü yılın ilk faiz kararında (2024 FED ocak ayı PPK faiz kararı) - 4

2023'ÜN SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.

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