FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin gözü yılın ilk faiz kararında (2024 FED ocak ayı PPK faiz kararı)

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir seyirle başladı.



Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politikaların yavaş yavaş da olsa yerini güvercin adımlara bırakacağına yönelik beklentiler fiyatlanmayı sürdürürken, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler ise devam ediyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.



Analistler, mayıs toplantısında Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, mart ayına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.



ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını ancak enflasyonist baskıların yavaşladığının dikkati çektiğini belirten analistler, bu durumun ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimalini artırdığını bildirdi.



Analistler, Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında yön arayışına neden olduğunu ancak, güçlü ekonomik aktivitenin şirketlerin karlılığını olumlu etkilemeyi sürdüreceği beklentisiyle pay piyasalarında rekor kapanışların gelmeye devam ettiğini kaydetti.