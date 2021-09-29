Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi

İHA 29.09.2021 - 14:15
Adana’da pamuk hasadı sürerken, ürünün fiyatının 9 liraya yükselmesi çiftçinin yüzünü güldürdü.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların böyle devam etmesi ve primin de 1 lira 50 kuruş olması durumunda seneye ekim alanlarının yüzde 50 artacağını söyledi.
Beyaz altın olarak bilinen pamuk; lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayiine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.
Bu sene Adana genelinde 210 bin dönüme ekim yapılan pamuktan 115 bin ton rekolte bekleniyor.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ekim alanlarının geçen seneye göre yüzde 25 düştüğünü belirterek,
Doğan, “Şu anda bölgemizde 210 bin dönüm pamuk üretimi var. Türkiye pamuk üretiminin şu anda yüzde 40’ını karşılıyoruz. Pamuk ihracatı tekstil sektörüne sağladığı katma değerle ülke ekonomisinde önemli bir konumdadır” dedi.
Geçen sene pamuk fiyatının 5 lira olduğunu hatırlatan Mehmet Akın Doğan, "Girdi fiyatları az olduğu için çiftçi para kazandı. Bu yıl çiftçimiz buğday, mısır ve pamuktan para kazanıyor. Yaş meyve ve sebzeden kazanamadı. Desteğin 1 lira 50 kuruş olmasını istiyoruz. Böylece Adana'da pamuk ekim alanları yüzde 50 artar" diye konuştu.