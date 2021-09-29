Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi

Beyaz altın olarak bilinen pamuk; lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayiine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.

Bu sene Adana genelinde 210 bin dönüme ekim yapılan pamuktan 115 bin ton rekolte bekleniyor.