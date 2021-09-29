Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi

Adana'da pamuk hasadı devam ederken fiyatının 9 liraya yükselmesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Fiyatların bu düzeyde olması durumunda gelecek sene ekim alanının yüzde 50 artabileceği belirtiliyor.

İHA 29.09.2021 - 14:15

Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 1

Adana’da pamuk hasadı sürerken, ürünün fiyatının 9 liraya yükselmesi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların böyle devam etmesi ve primin de 1 lira 50 kuruş olması durumunda seneye ekim alanlarının yüzde 50 artacağını söyledi.

Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 2

Beyaz altın olarak bilinen pamuk; lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayiine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.

Bu sene Adana genelinde 210 bin dönüme ekim yapılan pamuktan 115 bin ton rekolte bekleniyor.

Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 3

“PAMUK BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ekim alanlarının geçen seneye göre yüzde 25 düştüğünü belirterek,

Doğan, “Şu anda bölgemizde 210 bin dönüm  pamuk üretimi var.  Türkiye pamuk üretiminin şu anda yüzde 40’ını karşılıyoruz.  Pamuk ihracatı tekstil sektörüne sağladığı katma değerle ülke ekonomisinde önemli bir konumdadır” dedi.

Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 4
Doğan, “Pamukta gümrük vergisini artıramadığımız için pamuk dünya fiyatlarıyla doğrudan orantılı. Pamuk fiyatları kilogramda 8 buçuk ile 9 lira arasında değişiyor. Çukobirlik tarafından 44 randımanlı pamuğa 9 lira 60 kuruş fiyat biçildi.  Şu anda balya pamuğun fiyatı da 19 buçuk ile 20 lira arasında. Fiyatlar şu anda çiftçinin yüzünü güldürmekte” diye konuşuldu.
Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 5

“SENEYE EKİMLER ARTAR”

Geçen sene pamuk fiyatının 5 lira olduğunu hatırlatan Mehmet Akın Doğan, "Girdi fiyatları az olduğu için çiftçi para kazandı. Bu yıl  çiftçimiz buğday, mısır ve pamuktan para kazanıyor. Yaş meyve ve sebzeden kazanamadı. Desteğin 1 lira 50 kuruş olmasını istiyoruz. Böylece Adana'da pamuk ekim alanları yüzde 50 artar" diye konuştu.

Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 6
Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 7
Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 8
Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 9
Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 10
Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 11
Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 12
Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi - 13

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER