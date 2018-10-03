Forbes, "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump ise listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3,1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.

"En Zengin 400 Amerikalı" listesinde yer alan 10 isim ve 2018 servetleri şöyle: