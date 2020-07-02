Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti)

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye araştırmasına göre, şirketlerin 2019 yılı net kârı bir önceki yıla göre, yüzde 44.5 artarak 78.1 milyar TL’ye, net satış gelirleri ise yüzde 14.9 artışla 1.8 trilyon TL’ye yükseldi. Geçen yılki listeyle kıyaslandığında, net kâr yükselirken, net satış gelirleri hız kesti. TÜPRAŞ’ın birinci olduğu Fortune 500 Türkiye, bu yıl da Fortune 500 ABD’nin birincisi olan Walmart'ı yakalayamadı. Listenin ilk 20 sırasında yer alan şirketler şöyle...

ntv.com.tr 02.07.2020 - 11:17

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 1

20- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.

Net satış: 18,1 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 2

19- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Net satış: 19,3 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 3

18- Enerjisa Enerji A.Ş.

Net satış: 19,4 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 4

17- Migros Ticaret A.Ş.

Net satış: 23,1 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 5

16- Anadolu Efes 

Net satış: 23,3 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 6

15- Türk Telekomünikasyon A,Ş.

Net satış: 23,6 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 7

14- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Net satış: 25,1 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 8

13- Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)

Net satış: 25,9 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 9

12- Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.

Net satış: 26,8 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 10

11- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.

Net satış: 27,4 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 11

10- Rönesans İnşaat

Net satış: 28,7 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 12

9- Arçelik

Net satış: 31,9 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 13

8- Ahlatcı Kuyumculuk

Net satış: 34,7 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 14

7- Ford Otomotiv

Net satış: 39,2 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 15

6- Bim

Net satış: 40,2 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 16

5- Opet Petrolcülük A.Ş.

Net satış: 46,3 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 17

4- Petrol Ofisi

Net satış: 53,6 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 18

3- THY

Net satış: 75,1 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 19

2- Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 

Net satış: 87,9 milyar TL
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti) - 20

1-  Tüpraş 

Net satış: 89,6 milyar TL

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