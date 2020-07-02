Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı (Kârları hızlandı, satışlar hız kesti)
Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye araştırmasına göre, şirketlerin 2019 yılı net kârı bir önceki yıla göre, yüzde 44.5 artarak 78.1 milyar TL’ye, net satış gelirleri ise yüzde 14.9 artışla 1.8 trilyon TL’ye yükseldi. Geçen yılki listeyle kıyaslandığında, net kâr yükselirken, net satış gelirleri hız kesti. TÜPRAŞ’ın birinci olduğu Fortune 500 Türkiye, bu yıl da Fortune 500 ABD’nin birincisi olan Walmart'ı yakalayamadı. Listenin ilk 20 sırasında yer alan şirketler şöyle...
ntv.com.tr
02.07.2020 - 11:17
20- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.
Net satış: 18,1 milyar TL
19- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Net satış: 19,3 milyar TL
18- Enerjisa Enerji A.Ş.
Net satış: 19,4 milyar TL
17- Migros Ticaret A.Ş.
Net satış: 23,1 milyar TL
16- Anadolu Efes
Net satış: 23,3 milyar TL
15- Türk Telekomünikasyon A,Ş.
Net satış: 23,6 milyar TL
14- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Net satış: 25,1 milyar TL
13- Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)
Net satış: 25,9 milyar TL
12- Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.
Net satış: 26,8 milyar TL
11- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.
Net satış: 27,4 milyar TL
10- Rönesans İnşaat
Net satış: 28,7 milyar TL
9- Arçelik
Net satış: 31,9 milyar TL
8- Ahlatcı Kuyumculuk
Net satış: 34,7 milyar TL
7- Ford Otomotiv
Net satış: 39,2 milyar TL
6- Bim
Net satış: 40,2 milyar TL
5- Opet Petrolcülük A.Ş.
Net satış: 46,3 milyar TL
4- Petrol Ofisi
Net satış: 53,6 milyar TL
3- THY
Net satış: 75,1 milyar TL
2- Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)
Net satış: 87,9 milyar TL
1- Tüpraş
Net satış: 89,6 milyar TL