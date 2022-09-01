Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı

Rus devlet destekli enerji şirketi Gazprom, rekor karlar elde ettikten sonra Kremlin'e 1,2 trilyon rublelik (yaklaşık 365 milyar lira) bir ödeme yapmaya hazırlanıyor. Şirket, bu yılın ilk altı ayında 2,5 trilyon ruble (yaklaşık 753 milyar lira) net kar açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra arz endişeleri nedeniyle petrol ve gaz fiyatları bu dönemde yükseldi.

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 16:32

Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı - 1

'da devlet, doğalgaz şirketi Gazprom'un yüzde 49,3'üne sahip ve yönetim kurulunun yatırımcılara adi hisse başına 51,03 ruble (15,37 lira) teklif etmesinin ardından 1,21 trilyon rublelik (yaklaşık 365 milyar liralık)  bir ödemeyi paylaşacak. Karar, 30 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulacak.

Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı - 2

BATI'NIN YAPTIRIMLARI YETERİNCE BAŞARILI OLAMADI

Bununla birlikte söz konusu temettü kararı, Batı’nın yaptırımlarla Rus ekonomisini boğma çabalarında yeterince başarı olmadığını gösteriyor. 

Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı - 3

İngiltere ve Avrupa, Batı'nın Vladimir Putin rejimini finanse etmesini önlemek için Rus petrol ve gaz ithalatını aşamalı olarak durdurma kararı aldı. Ancak Rusya bunun yerine Asya'ya petrol ihracatını hızlandırdı ve Gazprom'un Avrupa'ya olan arzını kesmesine tepki olarak gaz fiyatlarını yükseltti.

Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı - 4

Gazprom'un Genel Müdür yardımcısı Famil Sadygov, "Yaptırım baskısına ve olumsuz bir dış ortama rağmen, Gazprom Grubu 2022'nin ilk yarısında rekor gelir ve net kar bildirdi, net borcu ve kaldıracı minimuma indirdi"  diye konuştu.

Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı - 5

Diğer taraftan, Kremlin’e yapılacak ödeme geçen Haziran ayında Gazprom'un 1998'den bu yana ilk kez yıllık temettü ödemesini iptal etme kararının ardından geldi.

Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı - 6

Karar, hisselerinin bir günde yaklaşık yüzde 30 oranında düşmesine neden olmuştu.Temettü kararı, enerji şirketleri ve politikacılar;  Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz arzını tekrar açıp açmayacağını görmek için gergin bir bekleyişle karşı karşıya kalırken verildi.

Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı - 7

Öte yandan Avrupa hükümetleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki çatışma sırasında gaz kaynaklarını tehdit aracı olarak kullanmakla suçladı. Ancak, Rus hükümeti bunu defalarca reddetti ve kesintilerin teknik nedenlerden kaynaklandığını açıkladı.

Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı - 8

AVRUPA ÜLKELERİ KIŞA HAZIRLANIYOR

Avrupa Komisyonu, bu kış yükselen faturalar ve elektrik kesintilerine ilişkin korkular arasında toptan gaz piyasalarına acil müdahale yapma seçeneklerini inceliyor. Avrupa ülkeleri, kış öncesinde AB tarafından belirlenen gaz depolama hedeflerinden ortalama olarak ilerideler.

Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı - 9

Avrupa'nın depolama tesisleri, şu anda ortalama 84 milyar metreküp doğalgaz stoku ile 65 milyar metreküp olan eylül hedefini aştı.

Enerji danışmanlığı şirketi Aurora; Fransa, Polonya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin 88 mlyar metreküp olan kasım hedeflerine ulaştığını, Letonya'nın ise Eylül hedefinin arkasındaki tek ülke olduğunu açıkladıç

Almanya ise  2,6 milyar metreküp küp ile doldurulması gereken en fazla depolama alanına sahip. Çünkü ülke, daha yüksek hedeflere ve geniş depolama tesislerini içinde barındırıyor. 

Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı - 10

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