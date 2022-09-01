Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 16:32
Rusya'da devlet, doğalgaz şirketi Gazprom'un yüzde 49,3'üne sahip ve yönetim kurulunun yatırımcılara adi hisse başına 51,03 ruble (15,37 lira) teklif etmesinin ardından 1,21 trilyon rublelik (yaklaşık 365 milyar liralık) bir ödemeyi paylaşacak. Karar, 30 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulacak.
Bununla birlikte söz konusu temettü kararı, Batı’nın yaptırımlarla Rus ekonomisini boğma çabalarında yeterince başarı olmadığını gösteriyor.
İngiltere ve Avrupa, Batı'nın Vladimir Putin rejimini finanse etmesini önlemek için Rus petrol ve gaz ithalatını aşamalı olarak durdurma kararı aldı. Ancak Rusya bunun yerine Asya'ya petrol ihracatını hızlandırdı ve Gazprom'un Avrupa'ya olan arzını kesmesine tepki olarak gaz fiyatlarını yükseltti.
Gazprom'un Genel Müdür yardımcısı Famil Sadygov, "Yaptırım baskısına ve olumsuz bir dış ortama rağmen, Gazprom Grubu 2022'nin ilk yarısında rekor gelir ve net kar bildirdi, net borcu ve kaldıracı minimuma indirdi" diye konuştu.
Diğer taraftan, Kremlin’e yapılacak ödeme geçen Haziran ayında Gazprom'un 1998'den bu yana ilk kez yıllık temettü ödemesini iptal etme kararının ardından geldi.
Karar, hisselerinin bir günde yaklaşık yüzde 30 oranında düşmesine neden olmuştu.Temettü kararı, enerji şirketleri ve politikacılar; Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz arzını tekrar açıp açmayacağını görmek için gergin bir bekleyişle karşı karşıya kalırken verildi.
Öte yandan Avrupa hükümetleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki çatışma sırasında gaz kaynaklarını tehdit aracı olarak kullanmakla suçladı. Ancak, Rus hükümeti bunu defalarca reddetti ve kesintilerin teknik nedenlerden kaynaklandığını açıkladı.
Avrupa Komisyonu, bu kış yükselen faturalar ve elektrik kesintilerine ilişkin korkular arasında toptan gaz piyasalarına acil müdahale yapma seçeneklerini inceliyor. Avrupa ülkeleri, kış öncesinde AB tarafından belirlenen gaz depolama hedeflerinden ortalama olarak ilerideler.
Avrupa'nın depolama tesisleri, şu anda ortalama 84 milyar metreküp doğalgaz stoku ile 65 milyar metreküp olan eylül hedefini aştı.
Enerji danışmanlığı şirketi Aurora; Fransa, Polonya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin 88 mlyar metreküp olan kasım hedeflerine ulaştığını, Letonya'nın ise Eylül hedefinin arkasındaki tek ülke olduğunu açıkladıç
Almanya ise 2,6 milyar metreküp küp ile doldurulması gereken en fazla depolama alanına sahip. Çünkü ülke, daha yüksek hedeflere ve geniş depolama tesislerini içinde barındırıyor.