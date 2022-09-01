Gazprom'dan Rus hükümetine 365 milyar lira ödeme: Batı'nın Rusya yaptırımları işe yaramadı

Avrupa'nın depolama tesisleri, şu anda ortalama 84 milyar metreküp doğalgaz stoku ile 65 milyar metreküp olan eylül hedefini aştı.

Enerji danışmanlığı şirketi Aurora; Fransa, Polonya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin 88 mlyar metreküp olan kasım hedeflerine ulaştığını, Letonya'nın ise Eylül hedefinin arkasındaki tek ülke olduğunu açıkladıç



Almanya ise 2,6 milyar metreküp küp ile doldurulması gereken en fazla depolama alanına sahip. Çünkü ülke, daha yüksek hedeflere ve geniş depolama tesislerini içinde barındırıyor.