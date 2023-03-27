Geçici işçilere kadro teklifi Meclis'ten geçti mi, yasa ne zaman çıkacak? Teklif bütçe komisyonunda

Geçici işçiye kadro verildi mi, ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı, teklifin Meclis'e sunulmasıyla birlikte merak edilmeye başladı. Bakan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "EYT'den sonra geçici işçiler demiştik, şimdi geçici işçiler meselesi inşallah Meclisimizin vereceği kararla kapanıyor. Geçici işçiler meselesi tarihe karışacak." ifadelerinde bulunmuştu.
Geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Bakan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söyledi;
"Düzenleme şu anda Meclis'te. Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT'den sonra geçici işçiler demiştik, şimdi geçici işçiler meselesi inşallah Meclisimizin vereceği kararla kapanıyor. Geçici işçiler meselesi tarihe karışacak."
En düşük emekli maaşı ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün sunuldu.
Buna göre; Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklifin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi ve daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
Bilgin, Meclis Başkanlığına sunulması öngörülen geçici işçilere yönelik kanun teklifinin içeriğine yönelik soru üzerine, "Devlette norm kadrolar var, bir de geçici işçiler var. Devletin, norm kadroya eleman alırken kıdem sırasına göre mevcut geçici işçilerden almasını önerdik. Şart; çalışma süresi, en kıdemli olanlar alınsın." ifadelerini kullandı.
"Geçici işçilere yönelik çalışma süresinde alt sınır olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Bilgin, "Sınır yok, sıraya koysun, en kıdemliden başlayarak alsın. Mevcut geçici işçilerin de uzun süre, 11 ay, 29 gün çalıştırılmasını önerdik." bilgisini verdi.