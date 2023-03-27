Geçici işçilere kadro teklifi Meclis'ten geçti mi, yasa ne zaman çıkacak? Teklif bütçe komisyonunda

GEÇİÇİ İŞÇİLERE KADRO YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

En düşük emekli maaşı ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün sunuldu.



Buna göre; Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklifin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi ve daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.