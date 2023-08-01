Gelir testi nedir, nasıl yapılır? Gelir testi başvurusunun ayrıntıları

Vatandaşlara gelir testi yaptırmaları için tanınan süre, 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (3.336,00 TL) altında çıkanların GSS borçları silinecek. Peki, gelir testi nedir, nasıl yapılır? Gelir testi başvurusunun ayrıntıları

Gelir testi nedir, nasıl yapılır? Gelir testi başvurusunun ayrıntıları - 1

Gelir testi, herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirlerinin tespit edilerek genel sağlık sigortası primi ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen işlemdir.

EKONOMİ HABERLERİ

Gelir testi nedir, nasıl yapılır? Gelir testi başvurusunun ayrıntıları - 2

KİMLER GELİR TESTİ YAPTIRABİLİR?

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaması nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamına alınan Türk vatandaşlarından prim ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler gelir testi yaptırabilirler.

Gelir testi nedir, nasıl yapılır? Gelir testi başvurusunun ayrıntıları - 3

GELİR TESTİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Gelir testi yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gelir testi nedir, nasıl yapılır? Gelir testi başvurusunun ayrıntıları - 4

GELİR DURUMU DEĞİŞENLER TEKRAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Genel sağlık sigortalılardan gelir durumu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler.

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