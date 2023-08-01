Gelir testi nedir, nasıl yapılır? Gelir testi başvurusunun ayrıntıları
Vatandaşlara gelir testi yaptırmaları için tanınan süre, 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (3.336,00 TL) altında çıkanların GSS borçları silinecek. Peki, gelir testi nedir, nasıl yapılır? Gelir testi başvurusunun ayrıntıları
Gelir testi, herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirlerinin tespit edilerek genel sağlık sigortası primi ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen işlemdir.