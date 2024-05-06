ŞOK aktüel indirimleri 8-14 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler

ŞOK market, 8-14 Mayıs tarihlerinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. ŞOK indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ŞOK güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. ŞOK'ta bu hafta peynir, süt, yoğurt, salça, puding, ton balığı, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi birçok üründe yeni indirim yer alıyor. İşte 8-14 Mayıs ŞOK markette bu haftanın indirimli ürünleri.

ŞOK aktüel indirimleri 8-14 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 1

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK aktüel indirimleri 8-14 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 2
ŞOK aktüel indirimleri 8-14 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 3
ŞOK aktüel indirimleri 8-14 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 4
ŞOK aktüel indirimleri 8-14 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 5
ŞOK aktüel indirimleri 8-14 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 6
ŞOK aktüel indirimleri 8-14 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 7
ŞOK aktüel indirimleri 8-14 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 8
ŞOK aktüel indirimleri 8-14 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 9
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