İran'da siber saldırı akaryakıt dağıtım sistemini vurdu

İran genelinde benzin dağıtım sistemine yönelik siber saldırı nedeniyle birçok yerde akaryakıt satışı yapılamıyor ve araçlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 10:35

İran'da siber saldırı akaryakıt dağıtım sistemini vurdu - 1

, benzin istasyonlarını hedef alan siber saldırıyla sarsıldı.

Henüz nereden yapıldığı belli olmayan saldırı nedeniyle akaryakıt dağıtım sistemi çöktü.

satışları durdu.

İran'da siber saldırı akaryakıt dağıtım sistemini vurdu - 2
İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 300 ekibin siber saldırı kaynaklı arızayı gidermeye çalıştığını ve bir aksilik olmazsa yarına kadar sorunu çözeceklerini söyledi.
İran'da siber saldırı akaryakıt dağıtım sistemini vurdu - 3
Salari, bugün Tahran'daki benzin istasyonlarının yüzde 30'unun hizmet verebileceğini ifade etti.
İran'da siber saldırı akaryakıt dağıtım sistemini vurdu - 4
Bu arada devlet televizyonu konuyla ilgili hazırladığı haberde, "düşmanın siber saldırılarına karşı" ülkedeki siber altyapının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
İran'da siber saldırı akaryakıt dağıtım sistemini vurdu - 5
İran'da siber saldırı akaryakıt dağıtım sistemini vurdu - 6
İran'da siber saldırı akaryakıt dağıtım sistemini vurdu - 7
İran'da siber saldırı akaryakıt dağıtım sistemini vurdu - 8

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