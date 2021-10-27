İran'da siber saldırı akaryakıt dağıtım sistemini vurdu

Henüz nereden yapıldığı belli olmayan saldırı nedeniyle akaryakıt dağıtım sistemi çöktü.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 300 ekibin siber saldırı kaynaklı arızayı gidermeye çalıştığını ve bir aksilik olmazsa yarına kadar sorunu çözeceklerini söyledi.