İstanbul'da deniz taksiler seferlere başlıyor

İstanbul'da deniz taksiler yolcu taşımaya başlıyor. Tasarımı ve üretimi tamamen İBB’ye ait olan deniz taksilere dileyen herkes, mobil uygulama sayesinde ulaşabilecek.

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 01.12.2021 - 11:37

İstanbul'da deniz taksiler seferlere başlıyor - 1

Tasarımı ve üretimi tamamen İBB’ye ait olan deniz taksilere dileyen herkes, tüm platformlardan akıllı telefonlarına indirilebilecek “İBB ” uygulaması sayesinde ulaşabilecek. 

Deniz taksiler, 7 gün 24 saat hizmet verecek.

İstanbul'da deniz taksiler seferlere başlıyor - 2

50 DENİZ TAKSİ HİZMET VERECEK

Vatandaşlar deniz taksiyi en yakın iskeleye çağırabilecek. Rezervasyon yapabilecek, tarifeler ve güzergahlar hakkında bilgi alabilecek.

5’i hibrit sistemli toplam 50 deniz taksi, aşamalı olarak İstanbul sularında hizmet verecek.

İstanbul'da deniz taksiler seferlere başlıyor - 3

Aynı anda 10 kişinin kullanması halinde, deniz taksilerde dolmuş modeli uygulanabilecek. Kişi başına açılış ücreti 10 TL olacak.

Deniz taksiyi tek başına kullanmak isteyenler için de, 30 Eylül günü gerçekleşen UKOME toplantısında alınan karar gereği, açılış ücreti 100 TL olacak.

İstanbul'da deniz taksiler seferlere başlıyor - 4

MİL BAŞINA ÜCRET

Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek. 

Örneğin: Üsküdar-Beşiktaş arası 100 TL, Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 Tl, Bostancı-Kınalıda 257,5 TL, Büyükada-Heybeliada 112,8 TL, Büyükada-Maltepe seferlerinin ücreti 220 TL olacak.

İstanbul'da deniz taksiler seferlere başlıyor - 5

Deniz taksilerin mil başına tarifleri de şu şekilde:

1 mil dahil açılış ücreti 100 TL,

  • 1-4 mil arası mil başına 75 TL (4 mil dahil),
  • 4-8 mil arası mil başına 60 TL (8 mil dahil),
  • 8 mil sonrasında mil başı 48 TL

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