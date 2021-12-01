İstanbul'da deniz taksiler seferlere başlıyor

Tasarımı ve üretimi tamamen İBB’ye ait olan deniz taksilere dileyen herkes, tüm platformlardan akıllı telefonlarına indirilebilecek “İBB Deniz Taksi” uygulaması sayesinde ulaşabilecek.

Deniz taksiler, 7 gün 24 saat hizmet verecek.