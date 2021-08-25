İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "vira bismillah" diyecek balıkçılar, yeni sezondan oldukça umutlu. Av yasağı boyunca demirledikleri teknelerinin ve denize bırakacakları ağlarının bakım ve onarımını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'e sayılı günler kala hazırlıklarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı 25.08.2021 - 14:35

İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - 1

İstanbul'da balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezona hazırlanıyor.

Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Poyrazköy'de balıkçılar, yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yenilerken, kimisi de teknelerinin bakım çalışmalarını sürdürdü.

Sezonun bereketli geçmesini umut eden ve heyecanlandıklarını belirten balıkçılar, av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor.

İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - 2

SEZONA HAZIR BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUZ

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yeni sezon hazırlıklarına ilişki bilgi vererek 1 Eylül itibarıyla gırgır balıkçılığı denilen ve büyük teknelerle yapılan endüstriyel balıkçılığın başlayacağını belirtti.
İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - 3
Karaca, denizlerdeki av stokları üzerinde baskı oluşturan balıkçıları dinlendirdiklerini aktaran Karaca, yenilenen 1380 sayılı kanun ile beraber ellerinin de güçlendiğini söyledi.
İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - 4

DENETİMLERLE BALIKÇILAR KONTROL EDİLECEK

Gerekli denetimleri yapacaklarını söyleyen Karaca, ''Küçük boyda balık avlanıp avlanmadığını, yer yasaklarına ve zaman yasaklara uyulup uyulmadığını, yasakları devam eden türler var, onlarla ilgili kurallara balıkçılarımızın uyup uymadıklarının kontrollerimizi yapacağız'' dedi.
İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - 5

''VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BALIK YİYEBİLİRLER''

Müsilaj sorunuyla ilgili yürüttükleri çalışmaları da anlatan Karaca, "En başından itibaren denizde, deniz suyundan ve balıktan numuneler gönderdik ve 30 civarında parametreye baktık, balıklarımızda ve deniz suyunda insan sağlığını etkiyecek herhangi bir bulguya rastlamadık. Marmara ve Karadeniz'den de avlanan balıkları yemelerinde herhangi bir problem yok'' diye konuştu.

İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - 6

''BOLLUK VE BEREKET BEKLİYORUZ''

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Biz de balıkçılarımız gibi bolluk ve bereket bekliyoruz. Bizden sonraki nesiller için sürdürülebilir balıkçılık için gerekli denetimlerimizi yapıyoruz. Yasaklanan bölgede ve yasaklanan, asgari olmayan boydaki balıkları avlamamalarını istiyoruz'' dedi.

İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - 7

MÜSİLAJIN KARADENİZ'İ ETKİLEMESİ BEKLENMİYOR

57 yaşındaki balıkçı Muammer Korkmaz, yeni sezonun balıkçılık açısından iyi göründüğünü kaydederek, Karadeniz balıkçısı olduğu için müsilajın kendilerini etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - 8

"BALIK ÇOK OLURSA MİLLET DE UCUZ YER"

Bu sezon balığın bol olmasını beklediklerini söyleyen Korkmaz, halkın da bu sayede Eylül'ün ilk haftasından itibaren ucuza balık yiyebileceğini düşünüyor.
İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - 9

UFAK BALIKÇILAR YENİ DÜZENLEMEDEN ENDİŞELİ

56 yaşındaki balıkçı Ahmet Topalak da hazırlıkları tamamladığını ancak ufak balıkçılara gelen düzenlemenin sorun yaratacağını ekleyerek, "Palamutçuluk yapsam 1-1,5 ay sürecek. 1,5 ay sonra ben ne yapacağım? 8 ay yatacağım. Trolü seçsem kışın 4 ay zamanı var. Bunun 2 ayı hava esiyor. 2 ay çalışıp 6 ay yatacağım. Ufak balıkçının en büyük sorunu bu." dedi.

İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - 10

TÜKETİCİ BALIĞI PAHALIYA YİYEBİLİR

Müsilajın Karadeniz'deki balıkçıları etkilemeyeceğini düşünen Topalak, palamutun ucuz olduğunu ama tüketiciye pahalıya ulaşacağını beklediğini söyledi.

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