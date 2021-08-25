İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor

Anadolu Ajansı 25.08.2021 - 14:35
İstanbul'da balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezona hazırlanıyor.
Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Poyrazköy'de balıkçılar, yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yenilerken, kimisi de teknelerinin bakım çalışmalarını sürdürdü.
Sezonun bereketli geçmesini umut eden ve heyecanlandıklarını belirten balıkçılar, av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor.
Müsilaj sorunuyla ilgili yürüttükleri çalışmaları da anlatan Karaca, "En başından itibaren denizde, deniz suyundan ve balıktan numuneler gönderdik ve 30 civarında parametreye baktık, balıklarımızda ve deniz suyunda insan sağlığını etkiyecek herhangi bir bulguya rastlamadık. Marmara ve Karadeniz'den de avlanan balıkları yemelerinde herhangi bir problem yok'' diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Biz de balıkçılarımız gibi bolluk ve bereket bekliyoruz. Bizden sonraki nesiller için sürdürülebilir balıkçılık için gerekli denetimlerimizi yapıyoruz. Yasaklanan bölgede ve yasaklanan, asgari olmayan boydaki balıkları avlamamalarını istiyoruz'' dedi.
57 yaşındaki balıkçı Muammer Korkmaz, yeni sezonun balıkçılık açısından iyi göründüğünü kaydederek, Karadeniz balıkçısı olduğu için müsilajın kendilerini etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi.
56 yaşındaki balıkçı Ahmet Topalak da hazırlıkları tamamladığını ancak ufak balıkçılara gelen düzenlemenin sorun yaratacağını ekleyerek, "Palamutçuluk yapsam 1-1,5 ay sürecek. 1,5 ay sonra ben ne yapacağım? 8 ay yatacağım. Trolü seçsem kışın 4 ay zamanı var. Bunun 2 ayı hava esiyor. 2 ay çalışıp 6 ay yatacağım. Ufak balıkçının en büyük sorunu bu." dedi.