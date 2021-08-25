İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor

''VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BALIK YİYEBİLİRLER''

Müsilaj sorunuyla ilgili yürüttükleri çalışmaları da anlatan Karaca, "En başından itibaren denizde, deniz suyundan ve balıktan numuneler gönderdik ve 30 civarında parametreye baktık, balıklarımızda ve deniz suyunda insan sağlığını etkiyecek herhangi bir bulguya rastlamadık. Marmara ve Karadeniz'den de avlanan balıkları yemelerinde herhangi bir problem yok'' diye konuştu.