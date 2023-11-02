İstanbul'un 10 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi)

2 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 1 Kasım tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Beşiktaş, Çatalca, Eyüpsultan, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe ve Silivri'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Beşiktaş, Çatalca, Eyüpsultan, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe ve Silivri'de sular ne zaman gelecek?