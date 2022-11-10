İTO seçimlerinde ilk tur tamamlandı

İstanbul iş dünyası dün sandık başına gitti. 700 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası'nda ilk turda meclis üyeleri seçildi. Mevcut başkan Şekib Avdagiç'in listesinden 195 üye 273 kişilik meclise girdi. İlk turda seçilen üyeler 15 Kasım'da İTO başkanını seçecek.

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İstanbullu şirketler, Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için dün Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sandık başına gitti.

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Seçimin ilk turuna katılım yoğun oldu.

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İTO'da seçim iki aşamalı gerçekleştiriliyor.

Dün başlayan seçimle İTO'nun 273'ü meclis üyesi olmak üzere toplam 627 meslek komitesi üyesi belirlendi.

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2018'den beri İTO başkanlığını yürüten Şekip Avdagiç'in listelerinden 195 üye 273 kişilik meclise girdi.

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Avdagiç'in en güçlü rakibi Murat Kalsın liste hazırladığı 2 komiteden de çıkamadı. Bir diğer aday Ferhan Ademhan da sandıktan çıkamadı.

İTO’da Değişim Grubu’nun muhtemel başkan adayları arasında adı geçen Atilla Bingöl ve Saadettin Saran ise komitelerini kazanarak meclise girdiler.

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Şimdi gözler bir sonraki aşama için 15 Kasım'a çevrildi.

Sandıklar 09.00 ila 12.00 saatleri arasında kurulacak.

İlk tur seçimde meclise giren üyeler, İTO'nun gelecek 4 yılına yön verecek yönetim kurulu başkanını, yönetim kurulu üyelerini seçecek.

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Bu yıl 140. yılını kutlayan İTO, üye sayısı itibarıyla dünyanın en büyük ilk 3 odası arasında yer alıyor.


İTO, Türkiye'deki ortalama her 3 şirketten birini temsil ediyor.

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