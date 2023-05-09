Kamu işçileri ne kadar zam aldı, en düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? (2023 kamuda işçi zammı)

En düşük kamu işçisi maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. 2023 yılı toplu sözleşme görüşmeleri, hükümet ve işçi tarafından toplantıları sonrasında sonuçlandı. Peki, kamu işçileri ne kadar zam aldı, en düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu?
Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında işçilere yapılacak zammı açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ülkemin menfaatlerini ve vicdanımı bir kenara koymadan hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024'te alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz.
Buna göre; 2023 yılı toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında kamu işçilerinin maaşları yüzde 45 zamlanarak, en düşük 15 bin lira oldu.
İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyordu.
Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyordu.
Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep edilmişti.
Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.
Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.
Toplu sözleşmeyle kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.