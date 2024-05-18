Tarım Kredi Kooperatif Market'te mayıs ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (18-24 Mayıs 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

18-24 MAYIS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde mayıs ayına özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 18-24 Mayıs tarihleri arasında Kıyma, mercimek, salam, sosis, tavuk, sucuk, peynir, süt, zeytin, yoğurt, çamaşır deterjanı ve kağıt havlu gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;