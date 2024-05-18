Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB Para Politikası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi merak ediliyor. Yatırımcılar, Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararına göre yatırımlarını şekillendirecek. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Geçtiğimiz ay faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası'nın mayıs ayında alacağı faiz kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?