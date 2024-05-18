Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB Para Politikası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi merak ediliyor. Yatırımcılar, Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararına göre yatırımlarını şekillendirecek. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 1

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Geçtiğimiz ay faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası'nın mayıs ayında alacağı faiz kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mayıs ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Gelecek hafta yurt içinde gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,48 altında 32,1861’den tamamladı.

Öte yandan, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıkladı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir." diye konuştu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 4

TCMB NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bıraktı.

Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.

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