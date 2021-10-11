Kış aylarında sürücülerin bu bölgede zorluk yaşadığını belirten Vali Ayhan, "Bu tünel, hem zaman olarak ulaşımı kısaltacak hem de kış dönemi çok zorlu geçiyor, burada da kaliteli ve konforlu bir yolculuk olacak. Hafif bir tipide Geminbeli Geçidi çok kolay kapanan bir yol" diye konuştu.