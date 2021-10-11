Haberler - DHA 11.10.2021 - 12:15
Çalışmalar hakkında bilgi veren Sivas Valisi Ayhan, "Ülkemizin yüz ölçümü olarak ikinci büyük ili. Hem özel idare yolları hem de kara yolları olarak da geniş bir ilimiz. Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'müzün de bunun üstesinden gelecek bir kapasitesi var" dedi.
Sivas'ta şu ana kadar 55 proje yürütüldüğünü ve bu projelerin başında da Geminbeli Tüneli olduğunu belirten Ayhan, "Bu tünelimiz 2 tüpten oluşuyor ve toplam uzunluğu 8 bin 600 metredir. Birinci tüpün hemen hemen tamamı bitti. İkinci tüpün ise 250 metresi kaldı. Tabi bu tip tünel inşaatlarının hafriyatı bitirmekle kalmıyor; elektrik, mekanik, güvenlik gibi işler kaldı ama baktığımız zaman işin yüzde 75'i bitti" şeklinde konuştu.
Kış aylarında sürücülerin bu bölgede zorluk yaşadığını belirten Vali Ayhan, "Bu tünel, hem zaman olarak ulaşımı kısaltacak hem de kış dönemi çok zorlu geçiyor, burada da kaliteli ve konforlu bir yolculuk olacak. Hafif bir tipide Geminbeli Geçidi çok kolay kapanan bir yol" diye konuştu.