Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi

Karadeniz'de en çok avlanan balık türlerinden hamsinin biyoaktif (fonksiyonel) özelliği yüksek çıktı. Ordu Üniversitesi'nin araştırmasına göre, hamsinin omega 3'lerden özellikle EPA yağ asitince zengin, antioksidan özelliğinin yüksek olduğu ve antimikrobiyal özelliğinin bulunduğu ortaya kondu.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 12:55 | Son Güncelleme : 15.10.2021 - 12:57

Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 1

2 YILLIK ÇALIŞMA SONUCU

Ordu Üniversitesi'nde yürütülen 2 yıllık çalışma sonrası, bölgede en çok avlanan balık türlerinden hamsinin biyoaktif özelliğinin yüksek çıktığı tespit edildi.
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 2

BÖLGEDE EN ÇOK TUTULAN VE TÜKETİLEN 5 BALIK SEÇİLDİ

Ordu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünce bölgede en çok avlanan hamsi, istavrit, mezgit, palamut ile barbun üzerinde kimyasal bileşenin ve biyoaktif (fonksiyonel) özelliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 3
Bu kapsamda Karadeniz Bölgesi'nde en çok tutulan ve tüketilen 5 balık seçildi. Üniversitenin laboratuvarında iki yıl süren çalışmanın ardından hamsinin diğer çeşitlere göre, fonksiyonel özelliklerinin iyi olduğu tespit edildi.
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 4

BİYOAKTİF ÖZELLİĞİ EN YÜKSEK BALIK HAMSİ ÇIKTI

Araştırmaya göre, hamsinin omega 3'lerden özellikle EPA yağ asitince zengin, antioksidan özelliğinin yüksek olduğu ve antimikrobiyal özelliğinin bulunduğu ortaya kondu. Hamside, esansiyel amino asitlerden lisin, lösin ile özellikle çocuklar için esansiyel olan arjinin ve histidinin yüksek olduğu belirlendi.
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 5

MEZGİT ÇOK AZ YAĞLI, PALAMUTUN PROTEİN DEĞERLERİ YÜKSEK

Ordu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye Şahin, Araştırma Görevlisi Dr. Ömer Faruk Çelik ile Araştırma Görevlisi Melike Demirkol'un yaptığı araştırmada dip balık türlerinden mezgitin çok az yağlı, palamutun ise protein değerlerinin yüksek olduğu belirlendi.
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 6
Sümeyye Şahin, balıkların insan sağlığı için oldukça önemli olduğunu belirterek, içerdiği omega 3’ün kan basıncını dengelediğini, çeşitli kalp hastalıklarından koruduğunu bundan dolayı da kalp dostu olarak bilindiğini ifade etti. Şahin, ancak her balığın omega 3 kaynağı olmadığını, vücudun omega 3 ihtiyacını karşılamak için de hamsi gibi yağlı balıkların tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 7

''HAMSİNİN OMEGA 3'LERDEN EPA DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK''

Balıklardaki biyoaktif bileşiklerin bağışıklık için önemine değinen Şahin, bu bileşiklerin beyin için de faydalı, iltihap önleyici ve çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu özellikleri olduğunu vurguladı.
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 8
"Omega 3" denildiğinde akla ilk balık geldiğini, bunun da balık yağının içinde bulunduğunu aktaran Şahin, "Yaptığımız araştırmada hamsinin oldukça yağlı olduğu ve omega 3’lerden EPA değerinin oldukça yüksek olduğunu bulduk" dedi. Hamsinin birçok parametre açısından ön plana çıktığını dile getiren Şahin, bu balığın mevsiminde daha çok tüketilmesini önerdi.
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 9
Mezgitin proteince ön plana çıktığını, ancak yağsız bir balık olduğundan omega 3 kaynağı olmadığını aktaran Şahin, "Genelde doktorlar omega 3 ve özellikle D vitamini için hastalarına balık tüketmelerini tavsiye ediyor. Ancak her balığın bunu karşılamadığını, yağlı balık tüketimiyle bunların karşılanabileceğini, halk arasında mezgidin yağlı bir balık olarak bilindiğini, yapılan araştırmada ise bunun böyle olmadığını gördük" diye konuştu.
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 10
Araştırma Görevlisi Melike Demirkol ise balık tüketiminin insan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti.
Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi - 11
Balıkların beden sağlığı ve vücudun dokularının yenilenmesi için faydalı olduğunu belirten Demirkol, yaptıkları araştırmada, hangi balık çeşitlerinde ne gibi besin değerinin fazla ya da az olduğunu çalışmada gördüklerini dile getirdi.

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