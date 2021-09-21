Kasaplar Çarşısı'nın tek kadın çalışanı: 10 yıllık hayali gerçek oldu

"KASAPLIK BENİM İÇİN TERAPİ GİBİ BİR ŞEY OLUYOR"

Kasaplığın terapi gibi bir şey olduğunu aktaran Ayık, morali bozuk olduğunda kemik kırarak işi eğlenceli hale getirdiğini ve işini severek yaptığını ifade etti.

Daha önceki zamanlarda da özellikle kadınlar tarafından takdir aldığını söyleyen Kasap Kız Ayık, "Sadece kadınlardan değil erkeklerden de aynı yorumları alıyordum. İş yerimi açtıktan sonra gelen müşteriler yetkili kim diye sorduğunda benim diyorum. Sen misin deyip şaşırıyorlar. Herhalde heybetli birisini bekliyorlar. Sonra helal olsun diyorlar. Dükkana girdiklerinde kadın olduğu için daha hijyenik olduğunu düşünüp içleri rahat şekilde alışveriş yapıyorlar" dedi.