Koza üretimi hibe destekleriyle artacak

"1000 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK"

Türkiye'de yaklaşık 60 ilde ipek böceği üretiminin yapıldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Özellikle Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Diyarbakır üretimde ön plana çıkıyor. Bu yıl ipek böceği yetiştiriciliğine yüzde 100 hibe desteği sağlıyoruz. Bakanlık olarak ipek böcekçiliğine önem veriyoruz. Yıllar itibarıyla üretimimiz zaten artıyor. Bu yılki hibe destekleriyle hedefimiz, üretim daha da çok artacak.

Böylelikle 1000 kişiye istihdam sağlanacak. Ayrıca ihracatımızın da önü açılacak. Özellikle Diyarbakır ve Eskişehir'deki fabrikayı biraz daha işlevsel hale getirirsek çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum."