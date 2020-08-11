Küresel kahve krizi geliyor

ntv.com.tr 11.08.2020 - 12:27 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 12:40
NTV.COM.TR Dünyada her gün 2,25 milyar fincanı aşkın kahve tüketiliyor. Ancak, kahvenin yetiştirilmesi gittikçe zorlaşıyor. Vox’ta yer alan habere göre büyümesi için çok özel koşullar gerektiren bitkinin iklim değişikliği nedeniyle gezegende hayatta kalabileceği alanlar küçülüyor.
Fairtrade Foundation (Adil Ticaret Vakfı) tarafından yapılan araştırmada, Guatemala, Uganda, Kolombiya, Meksika, Honduras ve Brezilya’da kahve yetiştirilen alanların yaklaşık yarısının yok olacağı uyarısı yapıldı.
Bununla birlikte, araştırmada, dünya çapında yaklaşık 125 milyon çiftçinin geçimini sağlamak için kahveye güvendiği ve çoğunlukla küçük çiftçiler tarafından üretilen tropikal bölgelerin en değerli tarımsal ürününden hali hazırda güvenilir bir geçim sağlayamadığı ve gelecek 30 yılın onlar için büyük tehlike yaratıığı açıklandı.
Araştırmanın yazarları, Güney Amerika'daki politika yapıcılarına iklim değişikliğine dair acil önlem alınması ve kahve tarımı yapanların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, kahve ağacının iklim değişikliğine adaptasyonunun sağlanabilmesi için çeşitli teknolojik yatırımlara işaret etti. Ne var ki, dünyadaki kahve üretimimnin yüzde 80'si küçük çiftlikliklerde gerçekleşiyor ve Güney Amerika hükümetleri bu çağrıya karşılık vermekten çok uzakta bulunuyor.
Küresel kahve üretimi, hava koşullarına, hastalıklara ve diğer faktörlere göre yıldan yıla değişiklik gösteriyor ve bu da istikrarsız olan ve fiyatta büyük dalgalanmalarla karakterize bir kahve pazarı ile sonuçlanıyor. Piyasadaki oynaklık ise geçim kaynağı kahveye bağlı olanlar için gelecek sezon için gelirlerini ve çiftçilik ihtiyaçları için bütçelerini tahmin etmelerini zorlaştırıyor.