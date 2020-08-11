Küresel kahve krizi geliyor

KAHVENİN POLİTİK-EKONOMİSİ

Küresel kahve üretimi, hava koşullarına, hastalıklara ve diğer faktörlere göre yıldan yıla değişiklik gösteriyor ve bu da istikrarsız olan ve fiyatta büyük dalgalanmalarla karakterize bir kahve pazarı ile sonuçlanıyor. Piyasadaki oynaklık ise geçim kaynağı kahveye bağlı olanlar için gelecek sezon için gelirlerini ve çiftçilik ihtiyaçları için bütçelerini tahmin etmelerini zorlaştırıyor.