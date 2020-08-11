Küresel kahve krizi geliyor

Her yıl yaklaşık 700 milyar fincan kahve tüketiliyor ve bu da onu dünyanın en popüler ürünlerinden biri haline getiriyor. Ancak İngiliz bilim insanları küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 30 yıl içinde kahve yetiştirilen toprakların yüzde 50 azalacağını belirtti. Bununla birlikte, milyonlarca insanın güne iyi bir başlangıç yapmak için içtiği kahve, düzinelerce ülkede, geçimini sağlamak için ona muhtaç olan yaklaşık 125 milyon çiftçi tarafından yetiştiriliyor ve bu durum onları büyük bir riske atıyor.

ntv.com.tr 11.08.2020 - 12:27 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 12:40

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HER GÜN 2 MİLYARI AŞKIN FİNCAN KAHVE TÜKETİLİYOR

NTV.COM.TR Dünyada her gün 2,25 milyar fincanı aşkın kahve tüketiliyor. Ancak, kahvenin yetiştirilmesi gittikçe zorlaşıyor. Vox’ta yer alan habere göre büyümesi için çok özel koşullar gerektiren bitkinin iklim değişikliği nedeniyle gezegende hayatta kalabileceği alanlar küçülüyor. 

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30 YILDA KAHVE YETİŞTİRİLEN ALANLARIN YARISI YOK OLACAK

Yakın zamanda yapılan İngiltere'de yapılan bir araştırmada, küresel ısınma nedeniyle  2050 yılına kadar kahve yetiştirilen arazi miktarının yüzde 50 azalacağını tahmin ediyor.
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Bununla birlikte,  kahve çiftçileri için kriz çoktan geldi. Kötüleşen koşullar ve düşen fiyatlar, iklim değişikliğine uyum sağlamak için önlemlere yatırım yapmaktan bahsetmek yerine, hali hazırdaki alanlarda kahve yetiştirmeyi zorlaştırıyor.
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Fairtrade Foundation (Adil Ticaret Vakfı) tarafından yapılan araştırmada, Guatemala, Uganda, Kolombiya, Meksika, Honduras ve Brezilya’da kahve yetiştirilen alanların yaklaşık yarısının yok olacağı uyarısı yapıldı.

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125 MİLYON ÇİFTÇİ TEHLİKEDE

Bununla birlikte, araştırmada, dünya çapında yaklaşık 125 milyon çiftçinin geçimini sağlamak için kahveye güvendiği ve çoğunlukla küçük çiftçiler tarafından üretilen tropikal bölgelerin en değerli tarımsal ürününden  hali hazırda güvenilir bir geçim sağlayamadığı ve gelecek 30 yılın onlar için büyük tehlike yaratıığı açıklandı. 

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GLOBAL KAHVE ÜRETİMİNİN YÜZDE 80'İ KÜÇÜK ÇİFTLİKLERDEN GELİYOR

Araştırmanın yazarları, Güney Amerika'daki politika yapıcılarına iklim değişikliğine dair acil önlem alınması ve kahve tarımı yapanların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, kahve ağacının iklim değişikliğine adaptasyonunun sağlanabilmesi için çeşitli teknolojik yatırımlara işaret etti. Ne var ki, dünyadaki kahve üretimimnin yüzde 80'si küçük çiftlikliklerde gerçekleşiyor ve Güney Amerika hükümetleri bu çağrıya karşılık vermekten çok uzakta bulunuyor. 

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KAHVENİN POLİTİK-EKONOMİSİ

Küresel kahve üretimi, hava koşullarına, hastalıklara ve diğer faktörlere göre yıldan yıla değişiklik gösteriyor ve  bu da istikrarsız olan ve fiyatta büyük dalgalanmalarla karakterize bir kahve pazarı ile sonuçlanıyor. Piyasadaki oynaklık ise  geçim kaynağı kahveye bağlı olanlar için gelecek sezon için gelirlerini ve çiftçilik ihtiyaçları için bütçelerini tahmin etmelerini zorlaştırıyor.

 

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Kahve tedarik zinciri, çekirdekler tüketiciye ulaşana kadar üreticilerin, tüccarların, ihracatçıların, kavurucular ve perakendecilerden oluşuyor. Güney Amerika’daki çoğu çiftçinin kahvelerinin nereye gittiği veya hangi fiyata satılacağı konusunda çok az fikri bulunuyor.

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