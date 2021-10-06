Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son yılların en yoğun dönemi yaşanıyor. Ava çıka tekneler 400-500 kasa lüfer ile karaya dönerken, yaşanan balık bolluğu sonrası fiyatlar ise 60 liradan 30-35 liraya kadar geriledi.

Abone ol Paylaş









İHA - Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 09:19

Marmara Denizi’nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son 15 yılın en bol dönemi yaşanıyor.

''Denizlerin prensi'' olarak bilinen lüfer, geçtiğimiz yıllarda 70-100 TL bandında seyrederken Gürpınar Su Ürünleri halinde bu sezon tanesi 25-35 TL bandına kadar düştü.

Tezgahlardaki fiyatlar hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Denizlerdeki bolluğun ise ocak ve şubat aylarına kadar devam edeceği belirtildi.

Gürpınar Su Ürünleri halinde yıllardır komisyonculuk yaptığını ifade eden Yunus Akgöz, “Şu an lüfer akını var. Maşallah bereketli, en kötü kayık 400-500 kasa lüfer yakaladı bugün. Şu anda fiyatlar çok uygun, 25’ten 40’a kadar fiyatlar boy boy değişiyor” diye konuştu.

Su Ürünleri Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mahmut Uçan, ‘’Lüfer balığı başlangıçta tanesi 60 TL’ydi, şu anda tanesi 20-22 TL civarında. Balığın daha da bol olmasını bekliyoruz. Av döneminin 1-2 ay daha sürmesi gerekiyor, 3 ay da sürebilir. Başlarda 60 liraydı, şu an 20-25 lira tezgahlarda da 30-35 lira’’ dedi.

Paylaş







