Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son yılların en yoğun dönemi yaşanıyor. Ava çıka tekneler 400-500 kasa lüfer ile karaya dönerken, yaşanan balık bolluğu sonrası fiyatlar ise 60 liradan 30-35 liraya kadar geriledi.

İHA - Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 09:19

Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 1
Marmara Denizi’nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son 15 yılın en bol dönemi yaşanıyor.
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 2
''Denizlerin prensi'' olarak bilinen lüfer, geçtiğimiz yıllarda 70-100 TL bandında seyrederken Gürpınar Su Ürünleri halinde bu sezon tanesi 25-35 TL bandına kadar düştü.
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 3
Tezgahlardaki fiyatlar hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 4
Denizlerdeki bolluğun ise ocak ve şubat aylarına kadar devam edeceği belirtildi.
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 5
Gürpınar Su Ürünleri halinde yıllardır komisyonculuk yaptığını ifade eden Yunus Akgöz, “Şu an lüfer akını var. Maşallah bereketli, en kötü kayık 400-500 kasa lüfer yakaladı bugün. Şu anda fiyatlar çok uygun, 25’ten 40’a kadar fiyatlar boy boy değişiyor” diye konuştu.
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 6
Su Ürünleri Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mahmut Uçan, ‘’Lüfer balığı başlangıçta tanesi 60 TL’ydi, şu anda tanesi 20-22 TL civarında. Balığın daha da bol olmasını bekliyoruz. Av döneminin 1-2 ay daha sürmesi gerekiyor, 3 ay da sürebilir. Başlarda 60 liraydı, şu an 20-25 lira tezgahlarda da 30-35 lira’’ dedi.
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 7
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 8
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 9
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 10
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 11
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 12
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 13
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 14
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu - 15

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