Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 mart kira zammı ne kadar, kaç TL?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mart ayı kira artış oranları merak edilmeye başladı. Mart ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte mart ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, mart kira zammı ne kadar, kaç TL?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
Mevcut Kira Bedeli: 5 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1250 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 6 bin 250 TL
Mevcut Kira Bedeli: 5 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %71,83
Kira Artış Tutarı: 3 bin 622 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 8 bin 591 TL