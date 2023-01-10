Memur emeklilerine ek gösterge sonrası ikramiye müjdesi: 2023 emekli memur ikramiyesi ne kadar olacak, kimler yararlanacak?

Ek gösterge düzenlemesi, 2022 yılı içinde emekli olanların ikramiye tutarını artıracak. Binlerce memur emeklisi ise ikramiye tutarlarının ne kadar olacağını ve neye göre hesaplanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.
Ek gösterge düzenlemesi, 2022 yılı içinde emekli olanların ikramiye tutarını artıracak.
Emekli olmuş memurlar, ek gösterge düzenlemesinin yasalaşmasının ardından ilave ikramiye alacak.
3600 ek gösterge düzenlemesinin Resmi Gazete'de yasalaşmasının ardından memur emeklileri için ilave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek ve ödenecek tutar yapılacak hesaba göre belirlenecek.
Ek gösterge uygulama, mevcut yasalardan kaynaklı rutin bir işlem olarak yapılacak.
Aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.
İlave ikramiye, yaş haddi ve kadrosuzluktan dolayı emekli olan memurlara tanınan bir hak.
3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. SGK, önümüzdeki hafta başında kimlerin ne tutarda ilave ikramiye alacağını kamuoyuyla paylaşacak.