Memur emeklilerine ek gösterge sonrası ikramiye müjdesi: 2023 emekli memur ikramiyesi ne kadar olacak, kimler yararlanacak?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte, 2022 yılında emekli olan memurlara müjdeli haber verildi. Ek göstergenin yasalaşmasıyla birlikte emekli memur ikramiyelerinde artış yaşanacak. Emekli olmuş olan memur 2023 yılında ilave ikramiye alma hakkı kazanacak. Peki, 2023 emekli memur ikramiyesi ne kadar olacak, kimler yararlanacak?

Memur emeklilerine ek gösterge sonrası ikramiye müjdesi: 2023 emekli memur ikramiyesi ne kadar olacak, kimler yararlanacak? - 1

Ek gösterge düzenlemesi, 2022 yılı içinde emekli olanların ikramiye tutarını artıracak. Binlerce memur emeklisi ise ikramiye tutarlarının ne kadar olacağını ve neye göre hesaplanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

Memur emeklilerine ek gösterge sonrası ikramiye müjdesi: 2023 emekli memur ikramiyesi ne kadar olacak, kimler yararlanacak? - 2

MEMUR EMEKLİLERİNE İKRAMİYE MÜJDESİ

Ek gösterge düzenlemesi, 2022 yılı içinde emekli olanların ikramiye tutarını artıracak.

Emekli olmuş memurlar, ek gösterge düzenlemesinin yasalaşmasının ardından ilave ikramiye alacak.

Memur emeklilerine ek gösterge sonrası ikramiye müjdesi: 2023 emekli memur ikramiyesi ne kadar olacak, kimler yararlanacak? - 3

2023 EMEKLİ MEMUR İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin Resmi Gazete'de yasalaşmasının ardından memur emeklileri için ilave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek ve ödenecek tutar yapılacak hesaba göre belirlenecek.

Memur emeklilerine ek gösterge sonrası ikramiye müjdesi: 2023 emekli memur ikramiyesi ne kadar olacak, kimler yararlanacak? - 4

2023 YILININ İLK YARISINDA EMEKLİ OLAN MEMURLARDA FAYDALANABİLECEK

Ek gösterge uygulama, mevcut yasalardan kaynaklı rutin bir işlem olarak yapılacak.

Aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.

Memur emeklilerine ek gösterge sonrası ikramiye müjdesi: 2023 emekli memur ikramiyesi ne kadar olacak, kimler yararlanacak? - 5

İLAVE İKRAMİYEYE KİMLER HAK KAZANACAK?

İlave ikramiye, yaş haddi ve kadrosuzluktan dolayı emekli olan memurlara tanınan bir hak.

Memur emeklilerine ek gösterge sonrası ikramiye müjdesi: 2023 emekli memur ikramiyesi ne kadar olacak, kimler yararlanacak? - 6

KİMLERİN NE KADAR ALACAĞINI SGK AÇIKLAYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. SGK, önümüzdeki hafta başında kimlerin ne tutarda ilave ikramiye alacağını kamuoyuyla paylaşacak.

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