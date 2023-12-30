Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı zammının zaman belli olacağı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı öncesi sorgulanıyor. Milyonlarca memur ve emeklisinin gündeminde yer alan maaş zamlarının ne kadar olacağı, asgari ücret zammının açıklanması sonrasında merak konusu oldu. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 1

2024 memur ve emekli maaşı zammının zaman belli olacağı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı öncesi sorgulanıyor. Milyonlarca memur ve emeklisinin gündeminde yer alan maaş zamlarının ne kadar olacağı, asgari ücret zammının açıklanması sonrasında merak konusu oldu. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 2

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN?

Milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 3

ENFLASYON YÜZDE 65'E ÇIKARSA YÜZDE 38 ZAM

Kasım sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 61,98 düzeyinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu beklentisi yüzde 65,39 olarak belirlendi.

Enflasyonun yıl sonu için yüzde 65,39 olacağı öngörüldüğünde son 6 aylık enflasyon yüzde 38 olarak hesaplanıyor.

Bu da refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 38 zamma hak kazanacağını gösteriyor.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 4

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde memur zammının yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacağını dile getirdi.

Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranının da netleşeceğini dile getiren Yılmaz, "Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak." dedi.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 6

"DÜŞÜK GELİRLİLERİ GÖZETECEĞİZ"

"Alt gelir grupları için mali imkanlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli." diyen Yılmaz, "Bu noktada en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olan da var. Az primle emekli oldukları için kök aylığı 3 bin 500- 5 bin TL olduğu halde 7 bin 500 alan da var." dedi.

Yılmaz, bu durumda olanlar için de çalışıldığını ifade ederken "Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz." açıklamasında bulundu.

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