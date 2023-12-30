Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşı zammının zaman belli olacağı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı öncesi sorgulanıyor. Milyonlarca memur ve emeklisinin gündeminde yer alan maaş zamlarının ne kadar olacağı, asgari ücret zammının açıklanması sonrasında merak konusu oldu. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
2024 memur ve emekli maaşı zammının zaman belli olacağı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı öncesi sorgulanıyor. Milyonlarca memur ve emeklisinin gündeminde yer alan maaş zamlarının ne kadar olacağı, asgari ücret zammının açıklanması sonrasında merak konusu oldu. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?