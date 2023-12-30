Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

"DÜŞÜK GELİRLİLERİ GÖZETECEĞİZ"

"Alt gelir grupları için mali imkanlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli." diyen Yılmaz, "Bu noktada en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olan da var. Az primle emekli oldukları için kök aylığı 3 bin 500- 5 bin TL olduğu halde 7 bin 500 alan da var." dedi.



Yılmaz, bu durumda olanlar için de çalışıldığını ifade ederken "Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz." açıklamasında bulundu.