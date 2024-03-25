Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri)

Nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri, bayram nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde maaşların yatmasını bekleyen memur ve emekliler, bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak istiyor. Normal şartlarda memurlara her ayın 15'nden itibaren maaşlar ödenirken, emeklilere ise her ayın 17'si ve 26'sı arasında maaş ödemesi yapılıyor. Peki, nisan ayı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?