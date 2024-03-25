Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri)
Memur ve emekli maaşlarının nisan ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Normal şartlarda 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 9 güne çıkarıldı. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise bayram önce maaşlarının yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, Nisan ayı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?
Nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri, bayram nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde maaşların yatmasını bekleyen memur ve emekliler, bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak istiyor. Normal şartlarda memurlara her ayın 15'nden itibaren maaşlar ödenirken, emeklilere ise her ayın 17'si ve 26'sı arasında maaş ödemesi yapılıyor. Peki, nisan ayı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?