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Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri)

Memur ve emekli maaşlarının nisan ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Normal şartlarda 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 9 güne çıkarıldı. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise bayram önce maaşlarının yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, Nisan ayı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 1

Nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri, bayram nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde maaşların yatmasını bekleyen memur ve emekliler, bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak istiyor. Normal şartlarda memurlara her ayın 15'nden itibaren maaşlar ödenirken, emeklilere ise her ayın 17'si ve 26'sı arasında maaş ödemesi yapılıyor. Peki, nisan ayı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 2

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli, bayram ikramiyesiyle beraber maaş ödemelerini de almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı öncesi tatil süresini uzatarak 8-9 Nisan’da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.

Buna göre; Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 6-14 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacak. Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanları bu tarihlerde izinli olacak. Bayram sonrası maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 3

İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAYRAM ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırılacak.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 4

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILMIŞTI

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 5

NİSAN AYI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşı ödemeleri normal şartlar her ayın 15'nden itibaren yapılmaktadır.

Emekli maaşı ödemeleri ise tahsis numarasına göre ödeniyor. Yani SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine göre farklı günlerde yatırılıyor.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 7

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 8

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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