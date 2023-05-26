Memura kira yardımı ne zaman, ne kadar olacak? Bakan Çavuşoğlu'ndan kira yardımı açıklaması

Memura kira yardımının ne zaman yapılacağı, fahiş kira artışları nedeniyle, kira ödemelerini yapmakta zorlanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamayla birlikte, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini belirtti. Peki, memura kira yardımı ne zaman, ne kadar olacak?

Memura kira yardımı ne zaman, ne kadar olacak? Bakan Çavuşoğlu'ndan kira yardımı açıklaması - 1

Memur kira yardımının ne zaman yapılacağı ve ne kadar olacağı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından sorgulanmaya başladı. Bakan Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini açıkladı. Peki, memura kira yardımı ne zaman, ne kadar olacak?

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Memura kira yardımı ne zaman, ne kadar olacak? Bakan Çavuşoğlu'ndan kira yardımı açıklaması - 2

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KİRA YARDIMI AÇIKLAMASI

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli üç sorunu çözmek için Cumhur ittifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya-Ukrayna savaşı sonra asrın felaketi depremler arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklanıyor. Bu ahlaki de değil insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gerekeni yapacağız.

Memura kira yardımı ne zaman, ne kadar olacak? Bakan Çavuşoğlu'ndan kira yardımı açıklaması - 3

"KİRA KATKISI VERECEĞİZ"

Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. Şimdiden TOKİ için yerler bakmaya başladık arkadaşlarımızla beraber ve ilgili kurumlarımızla beraber."

Memura kira yardımı ne zaman, ne kadar olacak? Bakan Çavuşoğlu'ndan kira yardımı açıklaması - 4

MEMURA KİRA YARDIMI NE ZAMAN VE NE KADAR OLACAK?

Memurlara kira yardımı hakkında ayrıntılara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklamanın, seçimlerin sona ermesinin ardından hükümet tarafından yapılması bekleniyor.

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