Memura kira yardımı ne zaman, ne kadar olacak? Bakan Çavuşoğlu'ndan kira yardımı açıklaması

Memur kira yardımının ne zaman yapılacağı ve ne kadar olacağı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından sorgulanmaya başladı. Bakan Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini açıkladı. Peki, memura kira yardımı ne zaman, ne kadar olacak?
Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli üç sorunu çözmek için Cumhur ittifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya-Ukrayna savaşı sonra asrın felaketi depremler arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklanıyor. Bu ahlaki de değil insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gerekeni yapacağız.
Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. Şimdiden TOKİ için yerler bakmaya başladık arkadaşlarımızla beraber ve ilgili kurumlarımızla beraber."
Memurlara kira yardımı hakkında ayrıntılara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Konuyla ilgili açıklamanın, seçimlerin sona ermesinin ardından hükümet tarafından yapılması bekleniyor.