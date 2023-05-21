Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Gözler mayıs ayı faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, her ay Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bir araya geliyor. Kurul'un toplantıda aldığı faiz kararı kamuoyuyla paylaşılıyor. Banka nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman gerçekleşecek, mayıs ayı faiz kararı ayın kaçında ilan edilecek?

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Gözler mayıs ayı faiz kararında - 1

Piyasalar, Merkez Bankası PPK ( Para Politikası Kurulu) toplantısına odaklandı. Mayıs ayının son günlerinde TCMB tarafından gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, faiz kararı belli olacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Gözler mayıs ayı faiz kararında - 2

PPK TOPLANTI TARİHİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 25 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Gözler mayıs ayı faiz kararında - 3

EKONOMİSTLER FAİZİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.


Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Gözler mayıs ayı faiz kararında - 4

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Gözler mayıs ayı faiz kararında - 5

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

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