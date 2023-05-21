Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Gözler mayıs ayı faiz kararında

Piyasalar, Merkez Bankası PPK ( Para Politikası Kurulu) toplantısına odaklandı. Mayıs ayının son günlerinde TCMB tarafından gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, faiz kararı belli olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 25 Mayıs Perşembe günü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.