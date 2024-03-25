Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı)
Güncel banka mevduat faiz oranları, TCMB faiz kararının ardından yatırımcıların odak noktasına yerleşti. Elinde nakit parası olan ve birikimlerini 3 aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hangi bankanın, ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayında verdiği yılın üçüncü faiz kararı sonrasında, bankalarda da faiz oranları güncellendi. Bazı bankalar yatırımcılara 3 aylık vadeyle yüzde 57'ye kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.
2024 mart ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 92 gün vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Nakit parası olan yatırımcılara büyük kazanç oranı sağlayan mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın politika faizini mart ayında 5 puan artırmasıyla birlikte yükseldi. Güncel faiz oranı yüzde 50 oldu ve bankalarda da mevduat faiz oranları yenilendi.