Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı)

2024 mart ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 92 gün vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Nakit parası olan yatırımcılara büyük kazanç oranı sağlayan mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın politika faizini mart ayında 5 puan artırmasıyla birlikte yükseldi. Güncel faiz oranı yüzde 50 oldu ve bankalarda da mevduat faiz oranları yenilendi.