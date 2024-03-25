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Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı)

Güncel banka mevduat faiz oranları, TCMB faiz kararının ardından yatırımcıların odak noktasına yerleşti. Elinde nakit parası olan ve birikimlerini 3 aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hangi bankanın, ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayında verdiği yılın üçüncü faiz kararı sonrasında, bankalarda da faiz oranları güncellendi. Bazı bankalar yatırımcılara 3 aylık vadeyle yüzde 57'ye kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 1

2024 mart ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 92 gün vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Nakit parası olan yatırımcılara büyük kazanç oranı sağlayan mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın politika faizini mart ayında 5 puan artırmasıyla birlikte yükseldi. Güncel faiz oranı yüzde 50 oldu ve bankalarda da mevduat faiz oranları yenilendi.

EKONOMİ HABERLERİ

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 2

Mart 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye yılda 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 3

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 57

Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL

Net Kazanç: 136.114,75 TL

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 4

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 56

Vade Sonu Tutar: 1.133.726,78 TL

Net Kazanç: 133.726,78 TL

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 5

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 56

Vade Sonu Tutar: 1.133.726,78 TL

Net Kazanç: 133.726,78 TL

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 6

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 TL

Net Kazanç: 124.174,86 TL

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 7

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 1.121.786,89 TL

Net Kazanç: 121.786,89 TL

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 8

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 1.119.398,91 TL

Net Kazanç: 119.398,91 TL

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 9

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 47,5

Vade Sonu Tutar: 1.113.428,96 TL

Net Kazanç: 113.428,96 TL

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 10

GARANTİ

Faiz oranı: Yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 1.109.846,99 TL

Net Kazanç: 109.846,99 TL

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 11

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 1.107.459,02 TL

Net Kazanç: 107.459,02 TL

Mevduat faiz oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 57 faiz fırsatı) - 12

HAYAT FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 44,14

Vade Sonu Tutar: 1.105.405,36 TL

Net Kazanç: 105.405,36 TL

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