Milli Piyango bileti ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları (31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi)

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.



200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde belli olacak. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.