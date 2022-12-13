Milli Piyango bileti ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları (31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi)

Milli Piyango biletlerinin ne kadar olduğu, yılbaşı özel çekilişinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan duyuru sonrasında, 31 Aralık 2022 yılbaşı çekilişi öncesinde tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bileti ne kadar?

Milli Piyango bileti ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları (31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi) - 1

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletlerini, Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden satın alabilirsiniz.

Milli Piyango bileti ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları (31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi) - 2

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde belli olacak. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

Milli Piyango bileti ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları (31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi) - 3

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango bileti ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları (31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi) - 4

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, şans oyunu oynamayı sevenler, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango bileti ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları (31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi) - 5

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TABLOSU 2022

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

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