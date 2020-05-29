Milyarderler corona krizinde servetine servet kattı

Dünya corona virusle mücadele ederken 8 büyük milyarderin sermayelerinde büyük artış yaşandı.

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29.05.2020 - 12:52

Corona virüsü salgını tüm dünyayı sarsarken, çok az sayıdaki kişi bu süreçte servetlerine servet kattı.

Geçtiğimiz iki ayda corona virus pandemisi piyasaları bulandırararak, adeta kırbaç etkisi yarattı. Yaşanan bu duruma rağmen 8 büyük milyarder, net varlıklarında en fazla artışı yaşadı.

İşte Bloomberg Billionaires Index'e göre, bu yıl şimdiye kadarki gelirlerini en düşük kazançtan en yüksek seviyeye çıkaran sekiz mega milyarder...

8- Eric Yuan Toplam net değer: 8.5 milyar dolar Senelik değişim: +5 milyar dolar Sektör: Teknoloji Ülke: Çin Sıra: 188

7. Goh Cheng Liang Toplam net değer: 16.4 milyar dolar Senelik değişim: +5.3 milyar dolar Sektör: Nippon Paint Holding Ülke: Singapur Sıra: 68

6. Steve Ballmer Toplam net değer: 65.9 milyar dolar Senelik değişim: +7.7 milyar dolar Sektör: Teknoloji Ülke: ABD Sıra: 7

5. Mark Zuckerberg Toplam net değer: 88.1 milyar dolar Senelik değişim: +9.7 milyar dolar Sektör: Teknoloji Ülke: ABD Sıra: 3

4. MacKenzie Bezos Toplam net değer: 48.0 milyar dolar Senelik değişim: +10.9 milyar dolar Sektör: Teknoloji Ülke: ABD Sıra: 18

3. Elon Musk Toplam net değer: 40.4 milyar dolar Senelik değişim: +12.8 milyar dolar Sektör: Teknoloji Ülke: ABD Sıra: 22

2. Colin Huang Toplam net değer: 33.7 milyar dolar Senelik değişim: +14 milyar dolar Sektör: Teknoloji Ülke: Çin Sıra: 26

1. Jeff Bezos Toplam net değer: 146.2 milyar dolar Senelik değişim: +31.3 milyar dolar Sektör: Teknoloji Ülke: ABD Sıra: 1