Milyarderler corona krizinde servetine servet kattı

Dünya corona virusle mücadele ederken 8 büyük milyarderin sermayelerinde büyük artış yaşandı. Corona virüsü salgını tüm dünyayı sarsarken, çok az sayıdaki kişi bu süreçte servetlerine servet kattı. Geçtiğimiz iki ayda corona virus pandemisi piyasaları bulandırararak, adeta kırbaç etkisi yarattı. Yaşanan bu duruma rağmen 8 büyük milyarder, net varlıklarında en fazla artışı yaşadı. İşte Bloomberg Billionaires Index'e göre, bu yıl şimdiye kadarki gelirlerini en düşük kazançtan en yüksek seviyeye çıkaran sekiz mega milyarder... Toplam net değer: 8.5 milyar dolar\nSenelik değişim: +5 milyar dolar\nSektör: Teknoloji\nÜlke: Çin\nSıra: 188 Toplam net değer: 16.4 milyar dolar\nSenelik değişim: +5.3 milyar dolar\nSektör: Nippon Paint Holding\nÜlke: Singapur\nSıra: 68 Toplam net değer: 65.9 milyar dolar\nSenelik değişim: +7.7 milyar dolar\nSektör: Teknoloji\nÜlke: ABD\nSıra: 7 Toplam net değer: 88.1 milyar dolar\nSenelik değişim: +9.7 milyar dolar\nSektör: Teknoloji\nÜlke: ABD\nSıra: 3 Toplam net değer: 48.0 milyar dolar\nSenelik değişim: +10.9 milyar dolar\nSektör: Teknoloji\nÜlke: ABD\nSıra: 18 Toplam net değer: 40.4 milyar dolar\nSenelik değişim: +12.8 milyar dolar\nSektör: Teknoloji\nÜlke: ABD\nSıra: 22 Toplam net değer: 33.7 milyar dolar\nSenelik değişim: +14 milyar dolar\nSektör: Teknoloji\nÜlke: Çin\nSıra: 26 Toplam net değer: 146.2 milyar dolar\nSenelik değişim: +31.3 milyar dolar\nSektör: Teknoloji\nÜlke: ABD\nSıra: 1