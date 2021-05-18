Milyonerlerden Jeff Bezos'un evinin önünde protesto: Vergiler artırılsın

Forbes'in verilerine göre, dünyanın en zengin insanı olan Bezos'un net serveti 185 milyar doları aşıyor. New York Post, 2019'da Bezos'un mega bir ev inşa etmekiçin aynı New York binasındaki üç daireye 80 milyon dolar harcadığını bildirdi. Bir yıl sonra Post, Bezos'un aynı apartman kompleksi içinde 16 milyon dolarlık bir ev daha satın aldığını bildirdi.